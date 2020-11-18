Главу института ДВО РАН заподозрили в махинациях

Следственный комитет СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ФГБУН "Институт проблем морских технологий" Дальневосточного отделения РАН. Как сообщает официальный сайт ведомства, ученого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года подозреваемый заключил от имени института контракт с иностранной компанией на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата. В пересчета на рубли его стоимость превысила 17,5 миллионов. При этом глава института знал, в научном учреждении нет достаточной материальной базы и сотрудников для подобных работ, поэтому фактически работы будут выполняться за счет особо ценного недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института.

Позже, как пишет СК, "продолжая свой преступный умысел повысить свое благосостояние", подозреваемый заключил договор субподряда на сумму шесть миллионов рублей, а затем увеличил его стоимость еще на 10 миллионов. Кроме того, он заключил еще несколько договоров подряда с рабочими института на 2,5 миллиона.

Как подсчетам следователей, в результате этих действий институт не досчитался 7,5 миллионов рублей дохода.

Подозреваемого отправили под стражу.