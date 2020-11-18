Хабаровская прокуратура добилась покупки лекарств для ребенка на 48 млн

Покупки дорогостоящего лекарства для лечения мальчика-инвалида через суд добилась прокуратура Хабаровска. Обязанность обеспечить несовершеннолетнего необходимым препаратом возложили на краевое министерство здравоохранения.

С жалобой в прокуратуру на нарушения прав ребенка обратилась его мать. Она сообщила, что ее сыну необходим дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона которого составляет почти восемь миллионов рублей.

Только на первый год лечения мальчику нужно шесть таких флаконов на общую сумму 48 миллионов рублей. В дальнейшем потребуется покупать еще по три флакона для окончательного выздоровления.

Суд обязал минздрав обеспечить ребенка препаратом бесплатно. Шесть флаконов на первый год лечения для него уже купили.