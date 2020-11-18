К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток

Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт", - сказала она.

При этом туристы смогут покупать пакетные туры, которые будут в разы дешевле по сравнению с общей стоимостью гостиницы и перелета, если покупать их отдельно, отметила Догузова.