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18.11.2020 05:54
Рубрика: Общество

Минздрав Забайкалья назвал аналоги лекарств для лечения COVID-19

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Минздрав Забайкальского края
Фото: Минздрав Забайкальского края

Министерство здравоохранения Забайкальского края утвердило список аналоговых препаратов, которые могут назначаться врачом для лечения новой коронавирусной инфекции. Их перечень опубликован на сайте ведомства.

Фото: Getty Images
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Поясняется, что аналоги могут потребоваться в связи с нехваткой в аптеках лекарств из списка ранее утвержденного для лечения COVID-19. Минздрав Забайкалья рекомендует при необходимости заменять указанные в федеральных клинических рекомендациях препараты на другие с аналогичным эффектом действия

- Таким образом мы предоставляем пациенту и врачу возможность выбора при одинаковой результативности лечения, - пояснила главный инфекционист минздрава региона Елена Аранина.

Например, в качестве аналога для интерферона предлагается тот же препарат в суппозиториях. Парацетамол могут заменить ибупрофен, ибупрофен+парацетамол или кетопрофен. Вместо азитромицина можно купить кларитромицин и джозамицин, вместо дексаметазона - преднизолон и метилпреднизолон.

Отмечается, что любые препараты должен прописать врач, который пояснит пациенту, как правильно принимать лекарства.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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