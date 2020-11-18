Проливу между Восточной и Западной Клешней дали название

Безымянному проходу в Охотском море распоряжением правительства присвоено имя Игнатовича, сообщает Росреестр.

Географическое название дано проходу в море между полуостровами Восточная Клешня и Западная Клешня острова Симушир Большой Курильской гряды. Акватория прохода расположена между бухтой Броутона и проливом Дианы, соединяющим Охотское море и Тихий океан. Ширина прохода - чуть более 200 метров, длина - 1,5 мили. Проход назван в честь капитана 3-го ранга, начальника лаборатории Минно-торпедного управления Тихоокеанского флота Юрия Владимировича Игнатовича.

В 1975 году в бухте Броутона острова Симушир был организован пункт базирования флота. В 1979-1981 годах под руководством капитан-лейтенанта Юрия Игнатовича были проведены работы по расширению пролива Дианы до судоходного прохода с помощью электроподрывов. Это улучшило условия судоходства в бухте Броутона, создало возможности для доставки грузов для строительства поселка Кратерный, а также условия для развертывания базирования Тихоокеанского флота.

С инициативой о присвоении проходу такого наименования, одобренной Сахалинской областной думой, выступило региональное отделение Русского географического общества.