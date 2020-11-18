Трутнев: Медпомошь в Забайкалье должна быть максимально доступной

В рамках рабочей поездки в Забайкальский край заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с участием федеральных министерств и ведомств по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"По количеству заболевших на сто тысяч населения, по числу среднесуточного прироста числа заболевших в Забайкалье сохраняются средние темпы роста. Мы должны максимально эффективно организовать все работы по оказанию медицинской помощи населению. Прежде всего речь идет о доступности тестирования и медицинской помощи", - отметил Трутнев.

О санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа. По ее словам, с 12 октября замедлился темп прироста заболевания. За последнюю неделю он составил 7,2%.

В крае тестирование проводится в 20 лабораториях, но они распределены по территории региона неравномерно: 16 из них находятся в Чите. Отмечено большое логистическое плечо по доставке тестов. Ожидание результатов тестирования составляет 3-6 дней. Максимальная мощность лабораторий государственных учреждений здравоохранения - 4,6 тысяч исследований в сутки. Среднесуточный объем тестов - пять тысяч исследований.

В крае развернуто 1992 койко-места для больных коронавирусом, фонд загружен на 90,9%. Но коек с аппаратами ИВЛ подготовлено всего 117 (62,9% от установленного норматива), а загружены они на 41,59%.

"В настоящее время действует 12 моностационаров, в резерве готовы к открытию еще три моностационара", - обозначил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, медицинские учреждения обеспечены медикаментами в среднем на 30 суток. Но на территории региона отсутствует производство медицинского кислорода, в медицинских организациях наблюдается нехватка кислородных концентраторов. Отмечена нехватка медицинских кадров как в сфере стационарного лечения, так и в амбулаторном сегменте, недостаток в наличии средств медицинской защиты для врачей и медицинского персонала.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России рассмотреть возможность предоставления финансовых средств Забайкальскому краю для закупки лекарственных средств и оборудования по программе "Единая субсидия". Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору поручено совместно с Забайкальским краем сверить потребности по медицинскому оборудованию и медикаментам, обеспечить выполнение сроков установленных нормативов, чтобы гарантировать своевременную и качественную помощь людям.