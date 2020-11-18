В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь

В декабре выше нормы температура воздуха ожидается практически на всей европейской территории России, на Урале, в Сибири, включая Красноярский край, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В пределах нормы погода будет на Камчатке, в Магаданской области, восточной половине Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

На севере, в Ленинградской области, в автономных округах Западной Сибири, на Среднем Урале и части Красноярского края (на юге Эвенкии), в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Чукотке, севере Камчатки выпадет довольно много осадков. Меньше нормы будет на юге европейской территории - южнее Рязани и Саратова. В Крыму и на Северном Кавказе тоже будет мало осадков. На западе Амурской области и востоке Забайкальского края тоже возможен дефицит осадков.

В Москве в декабре нормой считаются ночные температуры минус 5-10 градусов, дневные - минус 7. При похолоданиях по ночам столбики термометров могут опускаться и ниже отметки -10 градусов. Но в этом декабре температура в столичном регионе будет выше климатической нормы примерно на градус. Осадков в Москве в декабре выпадает 56 мм. Примерно столько же, сколько и в ноябре. Среднесуточная температура воздуха к концу года должна быть -8,1 градуса. То есть 31 декабря ночью должно быть минус 5-10 градусов, днем около минус 5 градусов. А снега к концу года должно выпадать 19 сантиметров. Однако эти нормы уже давно не соблюдаются.

Примерно такая же погода ожидается на северо-западе - от Ленинградской до Сыктывкара, на севере европейской территории, в Поволжье, на юге Урала. В Ростовской и Волгоградской областях в первый месяц зимы по ночам слабые морозы - до минус 5 градусов. Днем до плюс 6 градусов. Самые высокие температуры зимой на Северном Кавказе - днем до плюс 10 и выше.

А вот самые холодные места - север Сибири, где по ночам уже могут быть 40-градусные морозы. Да и днем не теплее. На северо-востоке Якутии в ночные часы около минус 35 градусов, днем около минус 30 градусов.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный появится в конце месяца.