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18.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

В каких регионах самое дорогое лечение и большое падение доходов

Текст: Татьяна Панина
На "Совете с экспертом" в "Российской газете" прошла презентация "Региональные бюджеты в эпоху пандемии". Ее провел доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Говорили и об "индексе бюджетных расходов". "Он считается через разные коэффициенты, - пояснил Владимир Климанов, - которые более или менее объективно показывают удорожание стоимости одной единицы бюджетной услуги, которое зависит от природно-географических и иных богом данных факторов. Например, проучить или пролечить одного гражданина в разных регионах стоит по-разному".

Фото: РИА Новости
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Эксперт привел такие данные: "У нас всего пять регионов, у которых этот индекс больше трех по отношению к среднему по стране. Тут видно, что на Чукотке в десять раз дороже пролечить одного заболевшего, чем в среднем по стране. Якутия, Магаданская область, Камчатский край и Ненецкий автономный округ тоже туда попадают. Это абсолютные лидеры по удорожанию. У всех остальных регионов, как принято считать, более или менее сопоставимые условия".

От индекса бюджетных расходов зависит общая величина межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для конкретного региона. Таким образом идет перераспределение денег между регионами, чтобы обеспечить равномерное развитие всех территорий страны.

Еще одна тема презентации - доходы бюджетов регионов в условиях пандемии. В первом квартале 2020 года они выросли на восемь процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А во втором квартале на 20 процентов просели. Причем, в некоторых регионах, в Астраханской области, Пермском крае - вообще на 40 процентов.

"Главное, просел налог на прибыль, - уточнил Владимир Климанов. - Он сократился в 66 регионах. В 15 регионах - больше, чем наполовину. НДФЛ тоже просел во многих регионах, но не так активно, как по налогу на прибыль. И, более того, во многих регионах НДФЛ даже в первом полугодии, в пиковом кризисном состоянии, рос. Это произошло в 14 регионах".

В целом же, по данным эксперта, доходы регионов падали до мая включительно, потом стали расти, правда, благодаря только межбюджетным трансфертам. По собственным налоговым и неналоговым доходам падение все равно наблюдается весь период. Они продолжают падать по сей день.

Сколько бюджетов в России?

"Бюджетов у нас много, - напомнил Владимир Климанов. - Федеральный бюджет и бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. 85 региональных - по числу субъектов Федерации. На региональном уровне еще есть бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования".

Есть местные бюджеты, в России сейчас примерно 21 тысяча муниципальных образований. И у каждого тоже есть свой бюджет.

Фото: iStock
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"Есть также такое фантомное понятие как "консолидированный бюджет", - уточняет эксперт. - Это когда складываются бюджеты региональные с местными и исключаются межбюджетные трансферты между ними. Получается совокупность государственных финансов на определенной территории. Консолидированный бюджет никем, нигде не утверждается, но он служит основой для разного рода расчетов, в том числе в межбюджетных отношениях, например, Федерации с регионами. Консолидированный бюджет регионов по доходам - это примерно 13 триллионов рублей".

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Экономика Казна Бюджеты регионов Экономика Казна Федеральный бюджет Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Чукотский АО ДФО Якутия ДФО Магаданская область ДФО Камчатский край СЗФО Ненецкий АО

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