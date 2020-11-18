В Приморье циклон принесет ледяной дождь

В среду в Приморье пройдет сначала дождь, его сменит дождь со снегом, а затем метель.

По данным Примгидромета, над северной частью Желтого моря формируется циклон, а над северным Китаем антициклон.

- Эти две воздушные массы будут провоцировать интенсивное облако, в итоге вызовут интенсивные осадки в виде дождя, дождя со снегом, где-то ледяного дождя, а также снега и метели. Ветер на побережье может достигать 30 метров в секунду, - говорит глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, непогода будет вести борьбу не только за каждый административный район Приморского края, но и за каждый микрорайон Владивостока.

В краевой столице создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме во время прохождения циклона и ликвидации его последствий, сообщается на сайте мэрии.

Поскольку в городе сложный рельеф и снег вызывает коллапс на дорогах, штаб предупреждает о возможном введении временных ограничений на опасных участках дорог.

Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.