Власти Якутска решили продать здание мэрии в целях экономии

Власти Якутска приняли решение выставить на продажу здание мэрии в целях экономии бюджетных средств.

Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщила мэр города Сардана Авксентьева. Она отметила, что решение долго обсуждала со своими заместителями.

"И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже - на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто".

Градоначальница подчеркнула: "Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга".

Стоит отметить, что 17-й квартал - это самый неблагоустроенный микрорайон Якутска, почти сплошь застроенный двухэтажными бараками.

Муниципальной администрации в городе принадлежат несколько зданий. Судя по сообщению Сарданы Авксентьевой, на продажу планируется выставить все.

Она добавила, что для удобства жителей будет организован один фронт-офис в центре города для приема граждан.

Кроме того, по ее словам, вскоре городские власти начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях.

"Содержание автотранспорта дорого", - пояснила Авксентьева.