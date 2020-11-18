Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков

Заместитель директора по научной работе "Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания", врач-пульмонолог Юлий Перельман рассказал, почему не стоит скупать антибиотики в аптеках и просить у врачей назначить их для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

Как объяснил профессор из Амурской области, антибиотик - это мощный лечебный инструмент, но им надо уметь пользоваться. Неправильный прием таких лекарственных средств не только бесполезен, но и опасен.

- Неумеренное употребление антибиотиков чревато несколькими тяжелыми последствиями. Вы убиваете полезные бактерии, которые постоянно присутствуют в вашем кишечнике. Врачи называют их микробиом. Он является ответственным за выработку иммунитета, - объяснил Юлий Перельман.

Лечить коронавирус антибиотиками многие люди хотят, потому что одним из осложнений такой инфекции может стать пневмония. Однако, как напомнил врач, причиной возникновения воспаления легких могут быть и бактерии, и вирусы. Антибиотики назначают больным с COVID-19 только в крайнем случае, если у них развиваются бактериальные осложнения.

- Профилактическое назначение антибиотиков - это неправильно. Не нужно самим принимать их на всякий случай, - призывает профессор.

Он отметил, что бесконтрольный прием таких сильнодействующих препаратов может привести к тому, что искусственно ослабивший свой иммунитет человек долгие месяцы будет тяжело переносить обычные простудные заболевания. Токсичное действие медикаментов на печень и почки также может привести к лекарственному гепатиту и нефриту. Кроме того, присутствующие в верхних дыхательных путях микроорганизмы становятся нечувствительными к антибиотикам. И в момент, когда пациенту будет необходимо их назначение, они уже не помогут.

- Это проблема XXI века - антибиотикорезистентность. За последние несколько месяцев она в мире усугубилась. Сейчас есть бактерии, которые устойчивы к более чем 90 процентам антибиотиков. Таким образом, мы получаем очень тяжелое течение инфекционного процесса, - рассказал Юлий Перельман.

Не стоит увлекаться и приемом в профилактических целях противовирусных препаратов. Их влияние на коронавирус пока никак не доказано, а вот побочные действия на организм они тоже оказывают. Действительно эффективными мерами профилактики, по мнению врача, являются масочный режим и социальная дистанция.