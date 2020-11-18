Жителя Забайкалья осудили за стрельбу по залезшему на авто ребенку

В Забайкальском крае вынесли приговор стрелявшему в мальчика 59-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Происшествие случилось 27 июля это года в поселке Приаргунске. Девятилетний мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника своего соседа. Хозяин машины сделал ему замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки. Ребенка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с применением оружия". Суд признал селянина виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Также его обязали возместить моральный вред в сумме 250 тысяч рублей.