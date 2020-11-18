Житель Чукотки застрелил родственника, приняв его за медведя

Анадырский районный суд вынес приговор мужчине, который по ошибке застрелил своего родственника.

В августе прошлого года он вместе с двумя жителями села Снежное находился на рыбалке неподалеку от села Усть-Белая.

Подсудимый собирал дрова на костер, как вдруг услышал шум в кустах. Подумав, что это медведь, мужчина четыре раза выстрелил дробью в сторону источника шума.

"После этого он увидел лежащего на земле своего родственника с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает прокуратура округа.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ с удержанием 20 процентов из его заработной платы в доход государства. С осужденного также взыскали расходы на оплату адвоката - 52 тысячи рублей.