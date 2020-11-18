Глава Мордовии попросил президента об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков в среду объявил о своей отставке.

"Уважаемые жители республики, дорогие земляки! Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия", - говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте органов госвласти региона.

"За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году" - отмечается в обращении.

Владимир Волков выразил землякам искреннюю признательность за поддержку начинаний, направленных на благо людей, за понимание и оказанное доверие.

"Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, - отметил Владимир Волков. - Но время идет. Нужно давать дорогу молодым. Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике".

Справка "РГ"

Владимир Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР. С 1995-го по 2012 год занимал пост председателя правительства Республики Мордовия. В мае 2012-го указом президента России назначен временно исполняющим обязанности главы республики, а затем утвержден в должности сессией Госсобрания РМ. В сентябре 2017 года избран главой региона на всенародных выборах.