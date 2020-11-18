Ижевчанка отдала миллион аферисту, обещавшему съемку в порнофильмах

24-летняя жительница Ижевска, решившая стать порноактрисой, отдала мошеннику из Кузбасса почти один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Девушка обратилась в полицию в октябре 2019 года и сообщила, что неизвестный обманом похитил у нее деньги. Оперативно удалось выяснить, что им был 32-летний житель Анжеро-Судженска. На фейковой странице в одной из соцсетей мужчина опубликовал объявление о наборе актрис для съемок фильмов категории "18+". Через некоторое время ему позвонила ижевчанка. Он пообещал трудоустроить ее в течение полугода и гарантировал крупный заработок. Обещая жениться и используя другие предлоги, убеждал перечислять ему деньги.

Однажды злоумышленник позвонил девушке, но та не ответила. После этого аферист сказал, что якобы из-за этого сорвался ее вылет в Кемерово на кастинг и она должна выплатить штраф. Всего ижевчанка сделала 127 переводов на сумму 995 тысяч рублей. Деньги она брала в микрофинансовых организациях и занимала у знакомого под предлогом оплаты лечения матери. После того, как поняла, что ее обманывают, обратилась в полицию.

Мужчина свою вину полностью признал и выплатил пострадавшей стороне в счет возмещения ущерба 10 тысяч рублей. Также выяснилось, что в июне этого года обвиняемый обокрал квартиру, вынес оттуда бытовую технику и сдал ее в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК России "Мошенничество" и части 2 статьи 158 "Кража". Сейчас расследование дел уже завершили, материалы направили в Анжеро-Судженский городской суд. За совершенные преступления мужчине грозит шесть лет тюрьмы.