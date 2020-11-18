Какие изменения ждут систему образования Башкирии в ближайшие годы

Одна из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года конкретно указывает: у каждого человека должна быть возможность для самореализации и развития его талантов. В том числе и у детей. А помочь им в этом может доступное дополнительное образование. В Башкортостане система допобразования выстроена. Есть и первые результаты: на днях семь 11-классников республики выиграли гранты по миллиону рублей. О том, как ребятам удалось их получить, а также какие новшества грядут в сфере образования республики в ближайшие годы, рассказал на деловом завтраке "РГ" министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Айбулат Вакилович, расскажите, пожалуйста, про наших юных миллионеров. Как им удалось выиграть грант?

Айбулат Хажин: Начну с того, что в республике выстроена система выявления и поддержки одаренных ребят, ядром которой является республиканский центр развития талантов "Аврора". Это не просто конгломерат профессиональных педагогов, но и сильная продвинутая материально-техническая база, которая позволяет детям заниматься на современном оборудовании по разным направлениям науки.

Кроме того, "Аврора" - региональный представитель всероссийского конкурса "Большая перемена", который проводится в рамках проекта "Успех каждого ребенка" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и является самым масштабным конкурсом среди школьников. Наши ребята приняли в нем активное участие. Каждый ученик сам выбирал направление: творчество, медицина, экология, инновации или благотворительность. В финал прошли 17 детей из Башкирии. По итогам конкурса 13 ребят стали победителями: семь одиннадцатиклассников выиграли гранты по миллиону рублей, а учащиеся восьмых-десятых классов - по 200 тысяч рублей. Эти деньги они должны направить на собственное обучение и развитие.

Важно отметить, что центр "Аврора" помогает выявлять таланты у ребят, бесплатно занимается их обучением и профориентацией. К примеру, на днях в "Авроре" завершилась осенняя "Космическая смена", в которой приняли участие 45 школьников из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, а также Стерлибашевского, Туймазинского, Ишимбайского и Мелеузовского районов. За десять дней ребята научились строить ракеты и даже испытали свои макеты на аэродроме "Первушино", создали прототипы спутника, освоили сборку наземных станций и обработку снимков дистанционного зондирования земли.

Но одно из основных направлений деятельности "Авроры" - подготовка ребят к Всероссийской олимпиаде школьников. Если в прошлом году у нас был 31 победитель и призер заключительного этапа, то в этом - 96. Я считаю, это прорыв.

Как пандемия сказалась на работе с талантливыми детьми?

Айбулат Хажин: Пришлось перестраивать работу: активно развивать онлайн-обучение. И, кстати, получили неожиданный, но приятный результат: намного больше, чем планировалось, количество ребят смогли заниматься с лучшими педагогами республики на электронных площадках "Авроры". Число детей, которые прошли через разные профили обучения, достигло десяти тысяч, хотя изначальная цифра, которую ставили, не превышала тысячи.

Соответственно, в поле зрения педагогов попало еще больше талантливых и мотивированных детей. С ними кураторы занимаются по индивидуальным траекториям развития, рассчитанным не на один год.

Этот опыт оказался настолько удачным, что мы планируем открыть подразделения "Авроры", которая сейчас базируется в Уфе, и в других муниципалитетах: в Белебее, Малоязе Салаватского района и Сибае, а в перспективе и по всей республике. Кстати, уже в декабре по отдаленным районам Башкирии начнут курсировать два мобильных технопарка "Кванториум", чтобы сельские дети тоже могли научиться пользоваться высокотехнологическим оборудованием, узнали о новых возможностях развития.

Мы все рассуждаем о допобразовании, развитии, высоких материях, а в это время в отдельных районах республики не то что интернета или учебного оборудования нет - школы ветхие...

Айбулат Хажин: Мы знаем об этих проблемах. В республике около 60 ветхих школьных зданий, которые нуждаются в ремонте. Вопрос по каждому решается индивидуально: где-то запланирована реконструкция, где-то снос. Поэтому мы активно включились в нацпроект "Образование" и по этому направлению, так как благодаря участию в проекте можно построить новые школы. В этом году планируем сдать семь школ. В частности, сейчас строят школы в Нефтекамске на 1225 мест, в Учалах - на 1225 мест. Проектируются здания на 1650 мест в Кузнецовском Затоне и Ленинском районе Уфы. На следующий год подали заявки на возведение еще десяти новых школ. Надеемся, все наши проекты будут одобрены.

Не менее серьезной проблемой является и отсутствие интернета и учебного оборудования в школах.

Если говорить об интернете, то надо признать, что этот вопрос стал особенно актуален с началом пандемии. Решить его за год нереально, так как речь идет о миллиардах рублей. Однако ситуация постепенно улучшается. Если в четвертой четверти прошлого учебного года в Башкирии 80 школ не имели доступа к интернету, то сегодня их число сократилось до 58.

Кроме того, по нацпроекту "Образование" к 2023 году 1109 школ региона оснастят современной цифровой образовательной средой. Это означает, что там появится широкополосный интернет, внутренняя локальная сеть, мобильные классы с современными ноутбуками, нетбуками и мультимедийное оборудование. Таким образом, педагоги смогут традиционную форму обучения дополнять дистанционным. В этом году цифровую образовательную среду создали в 101 школе республики.

Плюс к этому мы оснащаем предметные кабинеты сельских школ. В 2020 году 42 образовательные организации получили новые кабинеты технологии, информатики и ОБЖ и современное учебное оборудование, а к 2024 году их число вырастет до 809.

Ключевой вопрос

На две недели в республике ввели дистанционное обучение для шестых-десятых классов. Остальные учатся очно. Предусмотрены ли для педагогов, работающих в такой обстановке, компенсационные выплаты? И что будет дальше?

Айбулат Хажин: Ситуация сложная. Во многих регионах детей перевели на дистанционное обучение. Мы тоже приняли решение о частичном переходе.

Я считаю, что ученики с первого по пятый класс, а также одиннадцатиклассники все-таки должны учиться очно. Малышам сложно заниматься на компьютере без помощи родителей, а выпускные классы должны готовиться к экзаменам.

Что будет дальше, зависит от данных по общей заболеваемости в республике. Конечно, благодаря удлиненным каникулам нам удалось немного стабилизировать ситуацию. Число зараженных новой коронавирусой инфекцией учеников и учителей снизилось. Нам важно удержать эту тенденцию.

Что касается педагогов, то с сентября им начали платить за классное руководство по пять тысяч рублей в месяц из федерального бюджета, при этом республиканская доплата не исчезла (около двух тысяч рублей). Кроме того, мы рекомендовали муниципалитетам при начислении стимулирующих выплат учесть факт работы учителей в ковидной ситуации и поддержать по мере возможности.

Кстати

В 2020 году по одному миллиону рублей получили 55 учителей, переехавших на работу в сельские школы или школы, расположенные в малых городах республики. Как уточнили в пресс-службе минобрнауки РБ, эти педагоги стали участниками федеральной программы "Земский учитель". Больше всего среди них преподавателей математики и английского языка - 22 и 17 человек соответственно. Также в числе победителей программы 14 педагогов русского языка и литературы и два физика. Они переехали в Баймакский, Архангельский, Хайбуллинский, Бакалинский и Кармаскалинский, Учалинский, Туймазинский, Стерлибашевский и другие районы региона. По условиям программы учителя обязуются отработать в сельской местности не менее пяти лет.

Цифра

490 тысяч детей учатся в школах Башкирии.