Объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти" в 2020 году вырос на 75 процентов

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел рабочее совещание в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти", на котором подвели промежуточные итоги работы инвестиционной площадки в этом году.

За девять месяцев этого года ОЭЗ перевыполнила годовой план по созданию новых рабочих мест: за этот период резиденты площадки смогли трудоустроить 267 человек, при этом годовой плановый показатель составлял 250 рабочих мест. Инвестплощадка приросла и в инвестициях - с января по сентябрь вложения резидентов в свои производства составили 1,7 миллиарда рублей. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 74 процента.

ОЭЗ "Тольятти" - флагманский проект самарских областных властей. Интерес российских и иностранных инвесторов к этой территории не случаен: помимо уникальных федеральных налоговых преференций с января 2020 года у территории появился официальный статус индустриального парка - теперь резиденты могут арендовать готовые производственные корпуса, которые для них построит управляющая компания ОЭЗ.

В ближайшее время значительно возрастет транспортная доступность этой территории: это связано с реконструкцией трассы "Тольятти-Ягодное", которая станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и строительством железнодорожной ветки, которое сейчас идет полным ходом и закончится в следующем году. Все это стало дополнительными преимуществами ОЭЗ и укрепило ее лидерские позиции среди лучших инвестплощадок страны.

- Статус индустриального парка ОЭЗ "Тольятти" позволяет нам строить производственные корпуса под запрос конкретного инвестора. В ближайшие три года на территории ОЭЗ мы планируем создать индустриальные парки общей площадью 78 тысяч квадратных метров. Готовые площади позволяют инвестору экономить время, силы и средства, сразу приступать к оснащению площадки производственным оборудованием, - отметил Дмитрий Богданов. - Каждому резиденту мы готовы создать максимально комфортные условия для реализации их проектов на нашей флагманской инвестиционной площадке. Это налоговые и таможенные льготы, особый административный режим, готовая инженерная инфраструктура, возможность использования поддержки по линии Фонда развития моногородов. Совместно с ОАО "РЖД" мы прокладываем к ОЭЗ железнодорожную ветку - это делает площадку привлекательной для крупных производств. В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран, здесь действует десять производств. Резиденты уже создали 1474 рабочих места, инвестировали 14,5 миллиарда рублей, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 миллиарда рублей. Объем выручки компаний в каждый из последних двух лет увеличивался на 40 процентов.