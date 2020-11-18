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18.11.2020 11:37
Рубрика: Власть

Первые товарные вагоны из ОЭЗ "Тольятти" пойдут уже в 2021 году

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов проконтролировал ход строительства железнодорожной ветки, которая соединит Особую экономическую зону "Тольятти" и автозаводскую станцию Куйбышевской железной дороги.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Протяженность пути составит 14 километров. Ходить по железнодорожному пути будут только товарные поезда, их главная задача - отгрузка готовой продукции резидентов ОЭЗ и доставка для них необходимого сырья. Перевозка грузов начнется уже во второй половине следующего года. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Строительство ветки началось буквально несколько месяцев назад, за это время уже удалось значительно подготовить трассу под укладку рельс. По словам подрядчиков, работа не останавливается, идет по графику. Люди и техника работают без выходных. Первый пробный поезд будет запущен уже в августе следующего года.

Ровно год назад в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства правительство Самарской области подписало соглашение о сотрудничестве с Российскими железными дорогами о строительстве ветки. Транспортный узел возводится на средства РЖД, после чего объект будет оформлен в собственность региона.

Крупные инвесторы, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат и завод по производству керамогранита, приняли решение организовать свои площадки именно на территории тольяттинской ОЭЗ. Помимо всех преимуществ, которые получает здесь бизнес, наличие железнодорожных путей было для них чрезвычайно важным фактором. ,

- Для нового инвестора в сфере пищевого производства, который скоро зайдет на площадку ОЭЗ, было также критически важным наличие железной дороги. Мы понимаем, что для наших партнеров снятие любых рисков - это существенная помощь бизнесу. Поэтому в этой ситуации многим инвесторам нужна государственная поддержка. Наш регион стал лидером страны в государственно-частного партнерстве. Мы и дальше будем работать в этом направлении, - отметил Дмитрий Богданов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Напомним, Самарской области за последние семь лет удалось существенно улучшить свои позиции в рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства (ГЧП). Напомним, что по итогам 2012 года регион занимал лишь 25 место, а по итогам 2019 стал безусловным лидером всероссийского рейтинга. В области в эксплуатацию веден 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено восемь миллиардов внебюджетных инвестиций

И регион не намерен уступать лидерские позиции. Сегодня в работе правительства Самарской области находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 миллиардов рублей. Один из самых значимых проектов - строительство мостового перехода через реку Волга с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Это крупнейшая инфраструктурная концессия России, подготовка которой велась при непосредственном участии правительства Самарской области с министерством транспорта РФ.

Для работы с инвесторами в регионе создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с бизнесом в режиме "одного окна".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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