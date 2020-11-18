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18.11.2020 22:21

Почему вырос спрос на стройматериалы из хризотилцемента

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения стали настоящим испытанием на прочность для мировой и российской экономики. Сложные времена переживает и отечественная строительная отрасль. Однако спрос на стройматериалы из хризотилцемента устойчиво растет. В чем секрет их популярности? Ответ на этот вопрос дали эксперты "РГ".
Современный шифер внешне схож с натуральной керамической черепицей. Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы" Современный шифер внешне схож с натуральной керамической черепицей. Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
Современный шифер внешне схож с натуральной керамической черепицей. Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), за январь-сентябрь текущего года в стране снизилась динамика ввода новых зданий, что отразилось и на рынке строительства. Как утверждает маркетинговое агентство Liberty Marketing, по итогам 2020 года ввод жилых зданий сократится на 10 процентов в сравнении с 2019-м. Строительство нежилых зданий также снижается чуть меньшими темпами - 5 процентов.

Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"
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Вместе с тем эксперты констатируют, что потребление материалов для скатных кровель в 2020-м снизится лишь на 3-4 процента, а для других общестроительных работ - на 6 процентов в сравнении с 2019-м. По оценке агентства, сравнительно низкие темпы падения обусловлены активным использованием кровельных и листовых общестроительных материалов для капремонта и реконструкции жилого фонда, а также для индивидуального строительства. Кстати, объемы ввода частного жилья могут снизиться к концу 2020 года не более, чем на один процент. При этом авторы исследования отмечают рост спроса на хризотилцементные материалы. За январь-сентябрь в России отрасль увеличила объемы отгрузки на 6,95 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем же причина такого успеха?

Как известно, на фоне кризиса потребитель обращается к проверенным и надежным материалам, которые гарантированно закроют его потребности. Хризотилцементная продукция как раз такова - благодаря природным свойствам хризотилового волокна, она не горит (имеет статус НГ - негорючий), не плавится, не проводит электричество, устойчива к механическим повреждениям и влиянию внешней среды. Сегодня срок службы окрашенного хризотилцементного шифера может достигать 50 лет, причем в самых разных условиях - от Крайнего Севера до Дальнего Востока с его повышенной влажностью.

Фото: Компания "Оренбургские минералы"
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Для региональных и федеральных программ улучшения жилищных условий, капремонта и сезонного обслуживания многоквартирных домов нужны как раз такие решения: знакомые, надежные и доступные.

- Доля хризотилцементных изделий в областной программе капитального ремонта существенно выросла по сравнению с прошлыми периодами, - отметил заместитель начальника службы заказчика Самарского фонда капитального ремонта Сергей Бочкарев. - Причина заключается в высоких эксплуатационных свойствах кровельных материалов, в частности волнового хризотилового шифера. Благодаря доступности, качеству и удобству монтажа этого проверенного временем материала, мы смогли окончательно решить ряд задач, ранее требовавших постоянного внимания.

Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"
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В результате, несмотря на снижение темпов строительства, емкость рынка растет. Ранее широко применявшиеся синтетические аналоги хризотилцементной продукции утрачивают свои позиции из-за высокой стоимости и более короткого срока службы, а предприятия хризотилцементной отрасли, наоборот, получают новый импульс для развития.

К тому же, технологии не стоят на месте, и сегодня хризотилцементная отрасль развивается, модернизируется и предлагает потребителю продукт, сравнимый с лучшими аналогами из премиум-сегмента. Так, современный шифер по своему внешнему виду стал ближе к натуральной керамической черепице - классическому кровельному материалу для дорогих домов. Разнообразие форм, цветов в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками и доступностью сегодня делают хризотилцементный шифер одним из лучших предложений на современном рынке строительных материалов в России.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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