Президент Владимир Путин назначил своими указами временно исполняющих обязанности глав двух регионов. Врио главы Белгородской области стал Вячеслав Гладков, а Республику Мордовия до выборов возглавил Артем Здунов. Оба назначенных врио - выпускники "школы губернаторов".

Бывший белгородский губернатор, лидер среди глав регионов по длительности пребывания у власти Евгений Савченко ушел в досрочную отставку еще в сентябре. Область он возглавлял с 1993 года. Савченко стал членом Совета Федерации. Обязанности руководителя региона до вчерашнего дня по должности исполнял первый заместитель губернатора Денис Буцаев. Вчера президент подписал указ, по которому обязанности главы региона будет временно исполнять Вячеслав Гладков. В регион он придет с поста заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Ставропольского края. На эту должность он был назначен в июне 2018 года.

Гладков - выпускник третьего потока "школы губернаторов". Ранее более 16 лет работал в администрации города Заречного Пензенской области на разных должностях: прошел путь от начальника экономического отдела до главы администрации. С 2016 по 2018 год был назначен заместителем губернатора - председателя правительства Севастополя.

"Гладкову предстоит хорошо вписаться в действующую проблематику региона, ужиться с действующим составом правительства области, гармонизировать ситуацию и продолжить созидательные дела, которыми всегда отличалась Белгородская область. Врио имеет все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти", - заявил ТАСС Савченко, заметив, что ранее он не был с ним знаком, но планирует встретиться лично.

Досрочные выборы главы Мордовии и губернатора Белгородской области, как предполагается, пройдут 19 сентября 2021 года

Гладков очень хорошо зарекомендовал себя во время работы в Севастополе. Он очень эффективный и современный управленец, у него есть все качества, чтобы стать эффективным губернатором, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Я считаю, что он совершенно точно справится", - уверена она. "Наша совместная работа в Севастополе показала, что он вникает во все детали дела, которое ему поручено, делает это очень качественно, готов нести ответственность, разговаривать с людьми, с общественными группами - он за это направление отвечал, за внутреннюю политику", - отметила Алтабаева.

Врио главы Мордовии стал Артем Здунов - он возглавлял правительство Дагестана. В отличие от Савченко, руководитель республики Владимир Волков ушел в отставку вчера, и в тот же день президент подписал соответствующий указ.

Волков возглавлял регион с 2012 года. "Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, - заявил он, уходя в отставку. - Но время идет. Нужно давать дорогу молодым". Волков поблагодарил жителей республики за доверие и поддержку его начинаний.

Здунов руководил дагестанским правительством с февраля 2018 года, а до этого был министром экономики Татарстана. Он - выпускник первого потока "школы губернаторов". Ему 42 года, уроженец Казани.

Депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев заявил ТАСС, что Здунов проявил себя как современный человек, который привнес в Дагестан "много моментов, связанных и с цифровизацией". "Впечатление о нем осталось как о технократе, современном руководителе, который при этом "вписался" в нашу сложную дагестанскую многонациональную структуру. Он прошел здесь, скажем так, "стажировку" - теперь его назначили врио, выбрать его или нет - решит народ, но, я думаю, он покажет себя", - сказал Сафаралиев.

Уже известно, чем займется временно исполняющий обязанности главы Мордовии. "Приоритетные задачи - качество жизни населения, доходы граждан, финансовая политика региона", - заявил ТАСС Здунов. В республику он собирается приехать до конца недели.

Досрочные выборы главы Мордовии и губернатора Белгородской области, как предполагается, пройдут 19 сентября 2021 года в единый день голосования.