Суд оштрафовал мужчину, "прокатившего" полицейского на двери машины

Суд Мамадышского района Татарстана вынес приговор 54-летнему мужчине, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ).

Инцидент произошел 19 августа этого года. Подсудимый находился в магазине без маски, на что находившийся рядом сотрудник полиции сделал замечание и попросил предъявить документы. Мужчина проигнорировал требование, вышел на улицу и сел в свою машину.

Когда полицейский через открытое окно потянулся в салон автомобиля, водитель начал движение. В результате страж порядка повис на двери и проехал так около 15 метров, после чего упал и получил травмы.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, подсудимый признал свою вину. Суд поддержал гособвинение и назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.