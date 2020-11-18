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18.11.2020 12:13
Рубрика: Происшествия

В Башкирии главу района заподозрили в незаконной продаже 145 га земли

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Глава Кушнаренковского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". 43-летнего чиновника заподозрили в незаконной реализации земельного участка площадью в 145 гектаров, сообщили в управлении СК РФ по республике.

Фото: РБК/youtube.com
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По версии следствия, в июле 2019 года глава района заключил договор аренды земельного участка площадью в 145 гектаров вблизи села Первушино Старокамышлинского сельсовета с коммерческой организацией. При том вид разрешенного использования для этого участка был "ведение сельскохозяйственного производства", а арендовавшая ее фирма не занималась сельхоздеятельностью.

Следователи считают, что глава района нарушил земельное законодательство, объявив конкурс о продаже этого участка с занижением его цены с восьми миллионов рублей кадастровой стоимости до 5,1 миллиона рублей, а затем реализовав его единственному участнику - той же коммерческой организации. Выяснилось, что последняя планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть участка передать под индивидуальную застройку.

Как считают правоохранители, в результате преступных действий чиновника администрация района лишилась этого участка земли, а бюджету муниципалитета причинили ущерб в общей сумме более 2,9 миллиона рублей. Данный факт выявили сотрудники Управления ФСБ России по РБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

- Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, в администрациях района и сельсовета и в жилище у чиновника прошли обыски, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Идет допрос работников администрации, организации и других свидетелей. Следователи изучают изъятую документацию и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению, - уточнили в региональном СК.

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