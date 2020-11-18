В детском саду Башкирии убили воспитательницу

Преступление произошло в селе Старые Киешки Кармаскалинского района 17 ноября. 49-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в детский сад, где работала воспитателем его бывшая жена, и напал на нее с ножом. Причиной трагедии стала ревность.

- Он нанес женщине не менее трех ударов ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом, - сообщили подробности в следственном управлении СКР по РБ.

Потерпевшая от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. По счастливой случайности, никто из детей не видел того, что произошло. Учащиеся школы и воспитанники детского сада в это время находились в других помещениях.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Решается вопрос о заключении его под стражу. Следствие продолжается.