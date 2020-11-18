Самый высокий урожай за всю историю региона удалось собрать в этом сезоне с полей Мордовии: сбор зерновых составил 1,76 миллиона тонн - в среднем по 37 центнеров с гектара. По этому случаю в республике учреждена специальная памятная медаль - ее получит каждый аграрий, внесший свою лепту в рекордный результат.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Поздравив работников АПК с праздником, он подчеркнул, что наивысших показателей удалось достичь в сложнейших условиях мировой пандемии коронавируса, на грани чрезвычайной ситуации.

- Этот результат исторический, - констатировал лидер региона. - Я напомню, что в начале года многие эксперты предрекали аграриям тяжелые времена. Но наши труженики села просто шли и делали свое любимое дело, чтобы кормить семьи, развивать производство и обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Владимир Волков заверил, что наградой будет отмечен вклад в общий успех каждого работника сельского хозяйства республики. Памятные медали за рекордный урожай-2020 получат 24 тысячи человек.

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Для сравнения: в период СССР лучший результат уборочной страды в Мордовии был зафиксирован в 1973 году, когда с полей республики собрали 1,3 миллиона тонн зерна. При этом площадь посевов была гораздо больше, чем сейчас, а средняя урожайность составляла 17 центнеров с гектара. В постсоветскую эпоху данный рекорд был побит в 2017-м: сбор зерновых в регионе достиг 1,467 миллиона тонн при урожайности 34,6 центнера с гектара. А в сезоне-2020 этот результат удалось перекрыть сразу на 300 тысяч тонн, или на 17 процентов. Самая высокая урожайность по республике - 72 центнера с гектара - зарегистрирована в хозяйстве "Исток" Рузаевского района.