В Оренбуржье выявили вспышку АЧС

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Оренбуржье: в охотничьем хозяйстве Грачевского района обнаружено десять павших кабанов.

Как сообщило в среду Управление Россельхознадзора по региону, при лабораторных исследованиях патологического материала от павших животных специалисты нашли вирус АЧС.

Сейчас проводится купирование и ликвидация эпизоотического очага - сжигание останков животных и дезинфекция места. Ситуация находится под контролем Россельхознадзора, минсельхоза и правительства области.

В ведомстве уточнили, что последний раз вспышка АЧС в регионе фиксировалась в 2011 году. Заболевание было выявлено в подсобном хозяйстве.

Справка "РГ"

АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней, это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Вирус АЧС очень устойчив к факторам внешней среды. Единственный надежный способ борьбы - уничтожение всех свиней (диких и домашних) в очаге заражения. Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству.