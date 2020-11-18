Ученые Самарского университета и медики ставят диагноз почки с помощью изучения химического состава кожи по спектрам. Они светят пациентам на предплечье лазером в течение одной минуты и делают оптическую биопсию участка кожи.

Если человек болен, то в тканях организма откладываются определенные вещества. Используя спектральные методы, ученые узнают химический состав кожи и могут понять, болен человек или нет. Говоря обывательским языком, больные клетки по "оттенку" отличаются от здоровых.

Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета имени С.П. Королева Иван Братченко получил на проведение этих исследований президентский грант. По его словам, на сегодня обследовано 85 пациентов.

- Мы продемонстрировали, что точность предлагаемого анализа может быть очень высокой, для разных возрастных групп порядка 96-98 процентов, - отметил ученый. - Новизна метода в том, что, в отличие от других способов диагностики, не требуется ни оперативного вмешательства, ни забора крови и других инвазивных процедур. Предлагаемый подход в считанные минуты позволяет сказать, развиваются ли у пациента болезни почек, а также никак не вредит пациенту.

- Возможности использования неинвазивных или малоинвазивных методов диагностики в медицине в ближайшей перспективе велики, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, так как способствуют без особых экономических потерь быстро, особенно в отдаленных местах проживания населения, заподозрить в ранние сроки ряд заболеваний, для которых ранняя диагностика и лечение имеют очень важное значение, - прокомментировал проректор по научной работе Самарского государственного медуниверситета Игорь Давыдкин.