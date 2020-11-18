Цифровые технологии проникли во все сферы жизни, и разбираться в них в силу необходимости начали все. Правда, степень погруженности разная. Если людям старшего возраста достаточно уметь пользоваться гаджетами или компьютерной техникой, чтобы облегчить повседневные дела, то тем, кто хочет получить востребованную профессию и чего-то добиться в жизни, придется грызть цифровой гранит науки.

При прочих равных

Решая вопрос, куда пойти учиться, абитуриенты сравнивают вузы и при прочих равных отдают предпочтение тому, где наряду с классическими развивают инновационные подходы к обучению. Именно поэтому многие амбициозные юноши и девушки стремятся поступить в Стерлитамакский филиал БашГУ (СФ БашГУ). Ведь сегодня он буквально на гребне волны.

Это подтверждают и результаты мониторинга, который проводится Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2019 году, как впрочем, и последние четыре года, филиал перевыполнил нормативы по показателям эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Последние три года стерлитамакский филиал удерживает лидерство среди других филиалов БашГУ по итогам научной деятельности. Он - флагман в области физико-математических, естественных и гуманитарных наук и по праву входит в число ведущих интеллектуальных центров Республики Башкортостан.

- Наша главная цель - стать университетом будущего, воспитывать современные инженерно-технические кадры высокой квалификации, которые заинтересованы работать в родном регионе, - обозначил приоритет директор СФ БашГУ Алексей Ковальский.

Деятельность СФ БашГУ - яркий пример того, насколько гибко и быстро система обучения перестраивается под требования времени и рынка труда.

В числе 92 программ подготовки специалистов, бакалавров и магистров - робототехника, эксплуатация беспилотных авиационных систем, мехатроника и мобильная робототехника, виртуальная и дополненная реальность.

Каждый год ознаменован открытием площадок, направленных на решение конкретных задач. В 2017 году - центр образовательной робототехники - Технопарк "Толтек СФ БашГУ", где будущие конструкторы оттачивают необходимые навыки и нарабатывают опыт, побеждая на городских, республиканских и российских турнирах по робототехнике.

В 2018 году - новое направление обучения "Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)". Обучение цифровым технологиям, современным языкам программирования, дизайну и архитектуре виртуальных миров происходит через разработку современных компьютерных игр. За четыре года, а именно такова продолжительность курса, студенты овладевают soft skills, или "мягкими навыками".

В 2019 году на базе филиала начала работать уникальная VR/AR-лаборатория, где студенты решают сложнейшие задачи и работают над актуальными и востребованными проектами.

А 3 ноября 2020 года при поддержке АНО "Платформа НТИ" и Агентства стратегических инициатив, открылось пространство коллективной работы - университетская "Точка кипения". В России таких уже более 100. В Башкортостане эта - вторая.

Стартап-команды выходят на старт

"Точка кипения" СФ БашГУ станет прообразом предпринимательского университета, площадкой для апробации и адаптации передовых цифровых технологий. В ее задачи входит формирование рынков Национальной технологической инициативы, продвижение наставничества в рамках проектного офиса, развитие движения WorldSkills, внедрение модели Университета 20.35, обучение кадров для цифровой экономики.

Это расширение рамок созданного в 2017 году вузовского бизнес-акселератора, где стартуют новые проекты, выдвигаются инициативы, собираются команды. Здесь будут концентрировать молодые умы и помогать развивать предпринимательские стартапы при содействии технологических предпринимателей, представителей сферы образования, науки и бизнеса, профессиональных сообществ.

Развитие технологического предпринимательства Алексей Ковальский называет важной составляющей "третьей миссии" университета, предполагающей участие в социально-экономическом развитии региона, повышение престижа вуза.

- Университет должен стать генератором стартап-команд, реализующих технологические предпринимательские проекты, то есть инновационный бизнес должен быть ориентирован на создание новых продуктов либо на придание нового качества уже существующим, - подчеркнул Алексей Ковальский. - Все это лишь малая часть работы, целью которой является создание особой среды или экосистемы, культивирующей инновационную активность вуза.

Первые шаги по созданию условий для технологического предпринимательства уже сделаны. Как итог - 2019 году пять студентов СФ БашГУ победили в федеральном грантовом конкурсе "УМНИК". В октябре этого года 7 студентов стали победителями в программе "УМНИК - VRAR" 2020.

Но вуз идет дальше и вырабатывает алгоритм для выявления потенциальных технологических лидеров среди студентов, обучающихся по педагогической укрупненной группе специальностей. Освоив технологию проектной деятельности, они впоследствии смогут применить ее при работе в школе. Что это даст? С одной стороны, проектное обучение сделает школу центром инновационной активности на своей территории, с другой - позволит увеличить процент первых успешных попыток и снизить средний возраст технологических лидеров.

Чем раньше школьники начнут делать что-то реально нужное, тем большего достигнут во время учебы в вузе. По словам заместителя директора по научной работе СФ БашГУ Павла Алешина, у каждого студента будет формироваться индивидуальный цифровой профиль, куда войдут все профессиональные умения и навыки, которые он получил за время учебы.

- Это важно, прежде всего, самому студенту, а также работодателям, которые заинтересованы в привлечении в свои компании высококлассных специалистов, - разъяснила он.

Игра - это серьезно

Профессиональные умения и навыки студенты СФ БашГУ приобретают одновременно с овладением теорией. И делают это, можно сказать, играючи. Например, с помощью VR/AR могут отправиться в археологический тур на лекциях по истории. В филиале создан виртуальный археологический музей, где хранятся электронные двойники находок.

Этим летом специалисты вуза создали цифровую платформу "Башкирская пчелка", через которую пчеловоды республики смогут вывести свой продукт на мировой рынок. И это только начало.

- Мы нацелены на внедрение сквозных технологий, то есть развитие не только в IT, но и в истории, археологии, медицине и других, - рассказал руководитель образовательного направления "Программирование и дизайн VR/AR" Руслан Каримов. - Вуз является передовиком по разработке проектов с использованием сквозных технологий: проект для Сбербанка по оцифровке витрины драгоценных монет, башкирский майнкрафт, где, играя, можно изучить историю и культуру башкирского народа.

Также в филиале активно развивается киберспорт. Команда студентов участвует в различных республиканских соревнованиях по киберспорту. Более того, вуз нацелен развивать это направление как одно из приоритетных.

В Стерлитамаскском филиале БашГУ кроме современных программ обучения реализуются и классические направления подготовки, которые также не менее востребованы в социальной и экономической сферах РБ и РФ: математическое моделирование, химия, химические технологии, педагогика и психология, филология, история и теология.

Кстати

В этом году Стерлитамакский филиал БашГУ отмечает знаменательную дату - 80-летний юбилей!

Путь, который прошел вуз от учительского института до современного научно-образовательного учреждения - это годы упорной работы и непрерывного научного и творческого поиска, заслуженного признания.

Все мероприятия, посвященные юбилею СФ БашГУ, пройдут с 17 по 20 ноября 2020 года в онлайн формате.

О мероприятиях в рамках юбилея смотрите по коду

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