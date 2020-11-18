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18.11.2020 11:58
Рубрика: Общество

В Ульяновской области стартовал образовательный проект "Солнечная школа"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Проект реализуется в рамках программы "Зеленая энергетика" на базе гимназии №1 им. В.И. Ленина.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Как сообщил министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, целью проекта является оснащение профильных образовательных учреждений демонстрационными фотоэлектрическими системами и их использование для учебных целей. Для этого в феврале текущего года на крыше гимназии №1 были размещены солнечные панели, которые позволяют школьникам наглядно увидеть принципы работы альтернативной энергетики.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Новый проект охватывает семь регионов России и реализуется в рамках партнерства немецкой некоммерческой организации Ideas into energy, gGmbH, консалтинговой компании Eclareon, GmbH, Гёте-Института (Goethe Institut) и Инициативы "Школы: партнеры будущего" (PASCH), ЕВРОСОЛАР Россия при поддержке Федерального Министерства Иностранных Дел Германии. 13 ноября прошло онлайн-открытие проекта "Солнечные школы" в гимназии №1 им. В.И. Ленина в Ульяновске и гимназии №1 в Самаре.

"Благодаря проекту наши ученики знакомятся с возобновляемыми источниками энергии, у ребят формируется чувство ответственности, они наглядно видят возможности бережного отношения к природе. Кроме этого, данное оборудование позволяет заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Это уникальная возможность для педагогов и детей узнавать и пробовать разные формы использования солнечной энергии",- рассказал директор гимназии №1 Алексей Клоков.

Напомним, что на Международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019" ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил ввести в российских школах уроки по возобновляемой энергетике для знакомства учеников с основами энергоэффективности, энергосбережения и развития альтернативных источников энергии. При утверждении государственной программы развития ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области 12 ноября Сергей Морозов также подчеркнул, что одной из стратегических задач является превращение региона в центр развития возобновляемой энергетики в России. Для этого у нас созданы все условия - построен ветропарк, работает завод по производству лопастей для ветроэнергетики. В ближайших планах - строительство парка солнечной энергии. Новый образовательный проект также становится важным направлением работы в сфере развития ВИЭ на территории Ульяновской области.

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