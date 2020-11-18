Абрамченко провела заседание по ликвидации последствий работы БЦБК

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела первое заседание рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО "БЦБК". В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщила вице-премьер, работа будет строиться по тем же правилам, что и ликвидация накопленного вреда на промплощадке Усолья-Сибирского. Профильные ведомства совместно с ГК "Росатом" должны подготовить план первоочередных мероприятий, которые предотвратят основные риски ухудшения экологической ситуации на площадке. Эти работы будут вести параллельно с подготовкой проектно-сметной документации.

- Нам предстоит серьезно подготовиться к весне, предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброс неочищенных стоков в Байкал. Иркутская область, Росводресурсы и "Росатом" занимаются селезащитой, - сказала Виктория Абрамченко.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что начата разработка проектной документации инженерной защиты от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района. На эти цели из бюджета Иркутской области выделено 136 миллиона рублей. Определён подрядчик. Он должен завершить работы в 2021 году.

- Подрядчик должен разработать проектную документацию на реконструкцию десяти селезащитных сооружений. Четыре из них будут расположены в городе Байкальске на реках Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан, Харлахта и на Солзанском полигоне отходов БЦБК, два - в городе Слюдянке на реках Слюдянка и Похабиха, еще три - в поселке Утулик на реках Утулик, Большая Куркавочная и Безымянная. Общая протяженность селезащитных сооружений составит около 23 километров. Подрядчик и проектная организация от "Федерального экологического оператора" ведут совместную работу по подготовке инженерных изысканий, проектной документации и выработке совместных технических решений, - отметил Игорь Кобзев.

Мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного экологического вреда окружающей среде в результате деятельности ОАО "БЦБК", проходят в рамках нацпроекта "Экология". По словам Виктории Абрамченко, ликвидация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, является одной из ключевых задач нацпроекта для реализации поставленных Президентом национальных целей развития страны до 2030 года. Правительство в 2020 году выделит на мероприятия по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке ОАО "БЦБК" 826 миллионов рублей.

Как отметила вице-премьер, работа на площадке требует пристального внимания, поэтому Правительством уже приняты распоряжения о переносе контроля за ликвидацией с Иркутской области на Минприроды, а также смене единственного исполнителя работ.

Росгидромету совместно с ведомствами поручено обеспечить регулярный мониторинг экологической ситуации в городе Байкальске и на промплощадке.

Кроме того, в ходе совещания отдельный блок вопросов касался модернизации ТЭЦ, которая находится на территории промплощадки. По поручению вице-премьера правительство Иркутской области должно проработать вопрос использования альтернативных углю видов топлива на байкальской территории. По мнению вице-премьера, коммунальная инфраструктура на этой территории должна быть экологичной. Тогда Байкальск сможет стать городом притяжения для экологического туризма.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев доложил об итогах обследования площадки ОАО "БЦБК" и предлагаемых технических решениях при реализации первоочередных мер для ликвидации накопленного экологического вреда. По результатам обследования территории площадки установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений. По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до 238 тысяч кубических метров.

Справка:

Правительством Российской Федерации образована межведомственная рабочая группа, которая будет отвечать за организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе работы ОАО "БЦБК" в Иркутской области под руководством заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. В состав межведомственной группы вошли специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, а также представители руководства Минприроды России, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и другие.

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