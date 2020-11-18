Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста

Движение по реконструированному участку автодороги Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста на форуме "Транспортная неделя - 2020". В церемонии принял участие председатель правительства Михаил Мишустин.

Участок трассы с 1392-го по 1422-й километр расширен до четырех полос. Установлено разделительное барьерное ограждение, возведены шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построено 10,4 км новой дороги в обход поселка Коченево, уточнили в Минтрансе. Также специалисты оборудовали автоматизированные линии освещения и табло переменной информации, обустроили площадку отдыха для водителей.

Реконструкция позволила повысить уровень безопасности и комфорта водителей, а также увеличить пропускную способность участка, расположенного на подъезде к Новосибирску, где живут более 1,5 млн человек.

С открытием этого участка в целом завершилась реконструкции автодороги протяженностью около 1,5 тысячи километров. Этот проект Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры полностью реализован за пять лет. Предыдущие два этапа введены в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах.