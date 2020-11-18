Многие пенсионеры все чаще задаются вопросом, как сохранить свою пенсию от инфляции или даже приумножить, не ограничивая при этом себя в тратах. Если положить все деньги на вклад, то их нельзя будет снять раньше времени при необходимости, не потеряв доход - накопленные проценты. Хранить "под подушкой" небезопасно, да и невыгодно. Как быть?

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю доходность: средняя ставка по вкладам на рынке с начала года снизилась на 1,6 процентных пункта, то есть на четверть. Если накопленные деньги понадобились срочно, ставка будет еще ниже. Более высокий доход могут дать инвестиционные продукты, спрос на которые с начала года вырос практически в полтора раза, но для этого нужно постоянно заниматься кропотливым изучением рынков и брать на себя повышенные риски. Кроме того, инвестиционные продукты не позволяют быстро вывести на счет и снять часть денежных средств, если в них возникла срочная необходимость. Есть более простая и надежная альтернатива инвестиционным продуктам - параллельно открыть и вклад, и текущий счет для увеличения прибыли от вложенных средств.

За последний месяц крупные банки начали повышать проценты по депозитам, например, ПАО Сбербанк запустил вклад с доходностью до 4,3 процента годовых, в ПАО Банк ВТБ начал действовать новый вклад со ставкой от 4,5 процента на полтора года. Вклад - классический сберегательный продукт с минимальными рисками, который позволяет вложить средства под фиксированный процент на определенный срок. Есть нюанс: при досрочном расторжении договора вклада, как правило, проценты "обнуляются". При этом некоторые банки доход в таком случае все равно начислят, правда, по чуть более низкой ставке.

Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для нее подойдет обычный текущий счет, который открывается при оформлении банковской карты. Для получения пенсии используют карту национальной платежной системы МИР: на нее может поступать пенсия и зарплата одновременно, ею можно расплачиваться в магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства.

Чаще всего на текущий счет проценты начисляются в минимальном размере, все зависит от тарифной политики банка. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам, оформившим банковскую карту для получения пенсии, на остаток по счету начислят проценты, сравнимые с процентами по вкладу.

Вы можете расходовать свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные суммы на всех рублевых счетах каждый день будут начисляться проценты, которые выплачиваются в конце месяца. При этом пенсионеры получают процент на остаток независимо от того, из какого источника поступили средства (пенсия, зарплата, внесение наличных в банкомате).

Таким образом, ежемесячно получая пенсию на банковскую карту, вы сможете сохранять и накапливать свои денежные средства и к тому же в случае необходимости используете их в любой момент без потери накопленных процентов.

P. S.

Специальные предложения для пенсионеров можно найти во многих российских банках. Чтобы получить наибольший доход с минимальным риском, нужно внимательно изучать условия сберегательных продуктов, а также выбирать для размещения крупный надежный банк с большим числом клиентов и накопленными резервами.