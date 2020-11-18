Новости

Психолог: Кофе и мандарины избавят от стресса на удаленке 09:37
В Минтрансе ожидают падение перевозок пассажиров по железной дороге на 44% 09:36
Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году 09:31
Оперштаб: Еще 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 09:08
В Токио до максимального поднимут уровень эпидемиологической опасности 08:58
Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности 08:42
Бразилия и Аргентина добились побед в матчах квалификации ЧМ-2022 08:30
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии 07:50
В России предложили ограничить скорость электросамокатов 07:14
Названы самые дорогие для жизни города мира 06:51
Россиян предупредили о волне мошенничества перед "черной пятницей" 06:38
Поток лавы на камчатском вулкане Ключевском растянулся на 1,5 км 06:19
В ОАЭ погиб известный каскадер, летавший с ранцем за спиной 06:13
Минздрав Забайкалья назвал аналоги лекарств для лечения COVID-19 05:54
В результате ракетной атаки в окрестностях Дамаска погибли трое военных 05:36
Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады 05:05
Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе 05:04
Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков 05:00
Главу института ДВО РАН заподозрили в махинациях 04:53
В центре Токио загорелся строящийся небоскреб 04:29
Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения 04:21
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США 03:56
Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске 03:21
В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве 03:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 08:40

Сохраняем и тратим

Как накопить, получая пенсию на карту?
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 260(8314)
Многие пенсионеры все чаще задаются вопросом, как сохранить свою пенсию от инфляции или даже приумножить, не ограничивая при этом себя в тратах. Если положить все деньги на вклад, то их нельзя будет снять раньше времени при необходимости, не потеряв доход - накопленные проценты. Хранить "под подушкой" небезопасно, да и невыгодно. Как быть?

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю доходность: средняя ставка по вкладам на рынке с начала года снизилась на 1,6 процентных пункта, то есть на четверть. Если накопленные деньги понадобились срочно, ставка будет еще ниже. Более высокий доход могут дать инвестиционные продукты, спрос на которые с начала года вырос практически в полтора раза, но для этого нужно постоянно заниматься кропотливым изучением рынков и брать на себя повышенные риски. Кроме того, инвестиционные продукты не позволяют быстро вывести на счет и снять часть денежных средств, если в них возникла срочная необходимость. Есть более простая и надежная альтернатива инвестиционным продуктам - параллельно открыть и вклад, и текущий счет для увеличения прибыли от вложенных средств.

За последний месяц крупные банки начали повышать проценты по депозитам, например, ПАО Сбербанк запустил вклад с доходностью до 4,3 процента годовых, в ПАО Банк ВТБ начал действовать новый вклад со ставкой от 4,5 процента на полтора года. Вклад - классический сберегательный продукт с минимальными рисками, который позволяет вложить средства под фиксированный процент на определенный срок. Есть нюанс: при досрочном расторжении договора вклада, как правило, проценты "обнуляются". При этом некоторые банки доход в таком случае все равно начислят, правда, по чуть более низкой ставке.

Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для нее подойдет обычный текущий счет, который открывается при оформлении банковской карты. Для получения пенсии используют карту национальной платежной системы МИР: на нее может поступать пенсия и зарплата одновременно, ею можно расплачиваться в магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства.

Чаще всего на текущий счет проценты начисляются в минимальном размере, все зависит от тарифной политики банка. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам, оформившим банковскую карту для получения пенсии, на остаток по счету начислят проценты, сравнимые с процентами по вкладу.

Вы можете расходовать свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные суммы на всех рублевых счетах каждый день будут начисляться проценты, которые выплачиваются в конце месяца. При этом пенсионеры получают процент на остаток независимо от того, из какого источника поступили средства (пенсия, зарплата, внесение наличных в банкомате).

Таким образом, ежемесячно получая пенсию на банковскую карту, вы сможете сохранять и накапливать свои денежные средства и к тому же в случае необходимости используете их в любой момент без потери накопленных процентов.

P. S.

Специальные предложения для пенсионеров можно найти во многих российских банках. Чтобы получить наибольший доход с минимальным риском, нужно внимательно изучать условия сберегательных продуктов, а также выбирать для размещения крупный надежный банк с большим числом клиентов и накопленными резервами.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В России предложили ограничить скорость электросамокатов