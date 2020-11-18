Как выделенные правительством 826 млн рублей помогут защитить Байкал

Выделить 826 млн рублей уже в 2020 году на первоочередные работы по ликвидации накопленного в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) экологического вреда распорядилось правительство России.

Об этом сообщила возглавляющая межведомственную рабочую группу по организации работ на территории БЦБК заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"Нам предстоит серьезно подготовиться к весне, предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброс неочищенных стоков в Байкал. Регион, Росводресурсы и Росатом занимаются селезащитой", - сказала Виктория Абрамченко в ходе первого заседания рабочей группы.

В состав межведомственной рабочей группы по ликвидации накопленного на БЦБК вреда окружающей среды вошли специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, а также представители руководства Минприроды России, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и других организаций.

По словам вице-премьера, работа будет строиться по тем же правилам, что и ликвидация накопленного вреда в Усолье-Сибирском. Профильные ведомства совместно с госкорпорацией "Росатом" должны подготовить план первоочередных действий. Они позволят предотвратить основные риски ухудшения экологической ситуации на площадке. Одновременно будут составлены сметы и проекты всех необходимых мероприятий на территории БЦБК.

Устранение накопленного экологического вреда окружающей среде в результате деятельности БЦБК происходит в рамках реализации национального проекта "Экология". Одна из его ключевых задач - ликвидация заброшенных промышленных площадок, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отметила Виктория Абрамченко. Контролировать процесс ликвидации будет Минприроды, а Росгидромет совместно с другими ведомствами обеспечит регулярный мониторинг экологической ситуации в городе Байкальске и на промплощадке, распорядилась вице-премьер.

Правительству Иркутской области поручено проработать вопрос модернизации ТЭЦ, которая находится на территории комбината. Ее планируется перевести с угля на пеллеты или газовое топливо. По мнению вице-премьера, коммунальная инфраструктура на этой территории должна быть экологичной.

Всего на территории БЦБК специалисты обнаружили 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для Байкала, по их оценке, представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Также предстоит разобраться с очистительными сооружениями промышленных стоков. Они представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений. По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до около 238 тыс. куб. метров.