Коечный фонд в омских стационарах вырос в два с лишним раза

Глава региона Александр Бурков обсудил с новым министром здравоохранения проблему коечного фонда, которая волнует омичей.

- В настоящее время уже развернуто 3610 "ковидных" коек. На начало октября их было 1500, - сообщил губернатору Александр Мураховский. - Мы разработали механизм перевода пациентов с установленным диагнозом COVID-19, но не нуждающихся в интенсивной помощи, в городскую больницу №7, военный госпиталь и родильный дом № 5, где в общей сложности развернуто 500 коек. Помимо этого открыли дополнительные койки в пяти сельских районах, на очереди - еще четыре райцентра.

- Там все готово? - спросил губернатор.

- Койки готовы, сейчас занимаемся кислородом. В целом, планируем оборудовать кислородом еще 375 точек и в общей сложности выйдем на норматив в 70 процентов, - заверил Александр Мураховский. - По основным позициям лекарств потребности клиник будут закрыты до конца новогодних каникул.