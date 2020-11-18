В связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации сохраняются, а в некоторых регионах и усиливаются, ограничительные профилактические и санитарные меры.

Александр Колядо: Сохраняются временные ограничения очного приема граждан как для проведения медико-социальной экспертизы, так и по иным вопросам. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю

Поэтому в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы сохраняются временные ограничения очного приема граждан как для проведения медико-социальной экспертизы, так и с целью консультации по организационным и иным вопросам.

Постановлением правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 утвержден "Временный порядок признания лица инвалидом", который вступил в силу с 20 октября 2020 года. Распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020-го и действует до 1 марта 2021-го.

До 1 марта 2021 года первичное и повторное освидетельствование граждан будет проводиться в заочной форме на основании документов, представленных медицинской организацией (направление на медико-социальную экспертизу), т. е. без личного присутствия гражданина.

В Алтайском крае организована доставка "Направлений на медико-социальную экспертизу" медицинскими организациями в бюро МСЭ курьерами или по почте.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Детям, которым при предыдущем освидетельствовании устанавливалась категория "ребенок-инвалид" до 18 лет и сейчас необходимо пройти переосвидетельствование для установления группы инвалидности при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, будет также автоматически продлеваться инвалидность и устанавливаться первая, вторая или третья группа инвалидности на срок шесть месяцев на основании тех данных, которые имелись в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при предыдущем освидетельствовании.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) для этих граждан также продлевается на шесть месяцев вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Автоматическое продление инвалидности и ИПРА проводится по спискам, поступающим из Пенсионного фонда РФ, и технически возможно в течение двух недель до даты окончания срока инвалидности.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляются гражданину заказным почтовым отправлением.

Аналогичный порядок первичного освидетельствования, переосвидетельствования и автоматического продления ранее принятых экспертных решений предусмотрен для граждан, пострадавших на производстве, постановлением правительства Российской Федерации от 24.10.2020 г. № 1730 "О временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания".

Информируем, что оформить заявление о назначении пенсии и (или) ЕДВ инвалид может в электронной форме с использованием сервиса "Личный кабинет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru). Телефон регионального контакт-центра Отделения ПФР по Алтайскому краю: (3852) 399-999.

Заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации необходимо подавать в филиалы ФСС РФ по месту жительства, по почте или с использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кстати

Обращения граждан по вопросам медико-социальной экспертизы могут быть направлены:

- по электронной почте: gbmse22@fbmse.ru;

- на почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 5;

- вся информация размещена на нашем сайте: www.22.gbmse.ru.

Кроме того, необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: (3852) 421-078, по телефону доверия: (3852) 421-099.

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