На заводе СУЭК-Кузбасс реконструировали административно-бытовой комбинат

В ООО "Сиб-Дамель" - крупном заводе по ремонту и производству горношахтного оборудования, входящем в состав компании "СУЭК-Кузбасс" - завершена реконструкция второго корпуса административно-бытового комбината. Необходимость реконструкции вызвана тем, что предприятие нуждалось в создании более современных, комфортных бытовых условий для численно растущего коллектива.

За последние пять лет завод с более чем вековой историей в разы увеличил объемы производства. К традиционным видам продукции - электродвигателям, пускателям, трансформаторным подстанциям, редукторам - благодаря системной модернизации имеющихся производственных мощностей, открытию дополнительных цехов и участков, добавился целый ряд новых направлений деятельности. Это производство шахтных крепежных материалов, конвейерных роликов, приводных барабанов и самих ленточных конвейеров, установок по осланцеванию горных выработок. Освоен ремонт проходческих комбайнов и насосов. Созданы самые современные цеха по ремонту силовой гидравлики и металлоконструкций секций механизированной крепи.

Для укомплектования новых производств набран дополнительный персонал. Если в 2015 году на предприятие работало триста сотрудников, то в 2020 году - более шестисот. Решением вопроса организации хороших бытовых условий стала реконструкция бывшего административного здания АБК. В течении года строители произвели его полную перепланировку в соответствии со всеми нормами санитарных правил и нормативов. В результате на площади более, чем 800 квадратных метров создано несколько отделений просторных душевых, гардеробов для домашней и спецодежды, помещений обогрева, комнат отдыха, санузлов. Особое внимание при оснащении корпуса уделено охране здоровья сотрудников. Оборудован медицинский пункт, включающий в себя процедурную и кабинет предсменного осмотра. Изменился фасад здания - в его отделке применены современные композитные материалы. Общий объем вложений СУЭК в реконструкцию данного корпуса составил семьдесят миллионов рублей.

- Сегодня наше предприятие производит продукцию для шахт на уровне мировых стандартов, - говорит генеральный директор ООО "Сиб-Дамель" Юрий Люкин. - Благодаря сделанной реконструкции здания АБК теперь бытовые условия также соответствуют всем существующим нормам. Уверен, что и современные станки и удобные душевые, гардеробы с индивидуальным шкафчиком у каждого рабочего - вещи одного порядка, направленные на повышение культуры труда.

Отметим, что в компании "СУЭК-Кузбасс" реализуется долгосрочная программа по улучшению труда и быта сотрудников. В рамках этой программы в начале 2020 года введен в строй новый трехэтажный корпус административно-бытового комбината шахтоуправления "Талдинское-Западное", предназначенный для улучшения бытовых условий горняков.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс