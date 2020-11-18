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18.11.2020 03:41

Понять, за что платим

Депутаты выступили против роста тарифа на утилизацию ТБО
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 260(8314)
Одна из актуальных для Новосибирской области проблем - "мусорная" реформа. В том, как она проходит и почему предлагается повысить тариф на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), разбирались участники заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Депутаты обсудили, как в регионе организована работа с твердыми бытовыми отходами. Фото: Татьяна Кравченко Депутаты обсудили, как в регионе организована работа с твердыми бытовыми отходами. Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты обсудили, как в регионе организована работа с твердыми бытовыми отходами. Фото: Татьяна Кравченко

Председатель комитета Александр Морозов отметил, что вопрос, касающийся повышения тарифа, был рассмотрен на второй сессии регионального парламента. Как известно, региональный оператор в сфере обращения с ТКО - компания "Экология-Новосибирск" - обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением повысить тариф. ФАС поддержала это требование и обязала департамент Новосибирской области изменить тариф.

- Нам не понятно, почему ФАС выступила в этой ситуации на стороне монополиста, а не пользователей, потребителей услуг, - высказал свою точку зрения Александр Морозов.

Эту позицию поддерживает депутатский корпус, а спикер заксобрания Андрей Шимкив готовит обращение в ФАС с тем, чтобы решение о почти 40-процентном повышении тарифа было отменено.

По словам зампредседателя профильного комитета зак-собрания Вадима Агеенко, предельный единый тариф по обращению с ТБО для компании "Экология-Новосибирск" на 2020 год был установлен областным департаментом по тарифам со снижением на 32,4 процента. На это повлиял ряд экономических факторов, в том числе уменьшение оплаты за транспортировку. Но с 1 ноября данное решение изменено по предписанию ФАС, и тариф вырос на 39 процентов. Таким образом, размер платы граждан с 1 декабря 2021 года составит 83,36 рубля с человека в месяц вместо 59,8 рубля.

Представители регоператора утверждают, что повышение тарифа является исправлением технической ошибки, допущенной при расчетах на 2020 год.

Депутаты с этим не согласны.

- Тарифы рассчитываются в установленных пределах - кроме тех случаев, когда вмешивается ФАС. Но когда при помощи федеральной структуры делаются такие вещи - это беспрецедентный случай, - высказался Вадим Агеенко.

О текущей деятельности регионального оператора по обращению с ТБО рассказала генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова.

По ее данным, на сегодняшний день услугами оператора пользуются 2,7 миллиона человек (95,7 процента населения области) в 780 населенных пунктах. Общая собираемость платежей достигла 82 процентов, в ряде районов эта цифра существенно ниже, например, в Кочковском районе - не более 34 процентов.

В числе проблем, с которыми сталкивается оператор, - отсутствие в муниципальных образованиях оборудованных площадок под контейнеры, нехватка средств на приобретение контейнеров для сбора мусора (в тарифе 2020 года заложены средства на покупку 2,3 тысячи контейнеров при потребности в 58,5 тысячи).

- Мы сталкиваемся с тем, что юридические лица - арендаторы или владельцы помещений в торговых центрах - отказываются платить за вывоз мусора и попросту оставляют его по обочинам проезжей части, - отметила Лариса Анисимова.

Глава Ордынского района Олег Орел обратил внимание на еще одну проблему - задолженность перед местными перевозчиками, которые работают по договору с регоператором. По некоторым оценкам, сумма достигла 130 миллионов рублей.

От жителей районов поступают жалобы на то, что мусор вывозится очень редко.

- В СанПиНе указано: ежедневный вывоз летом, зимой - вывоз раз в три дня. Но при условии, что мусор составляется в места накопления. Как только в сельских территориях появятся контейнерные площадки, мы будем вывозить по правилам, - объяснила Лариса Анисимова.

Депутат Дмитрий Козловский отметил, что в области не решается вопрос с несанкционированными свалками. Их не становится существенно меньше.

- Как я понимаю, главная задача "мусорной" реформы в том, чтобы меньше захоранивать потенциально полезных отходов. Что делается для раздельного сбора мусора? - поинтересовался депутат.

По данным регоператора, область должна получить субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора.

P. S.

В завершение заседания участники комитета приняли решение создать рабочую группу по проблемам, связанным с вывозом ТБО.

- В целом "мусорной" реформе не хватает прозрачности. Словно кубик Рубика перепутали, чтобы никто не догадался, как его собрать, - резюмировал Александр Морозов. - Важно, чтобы жители понимали, за что они платят.

Депутаты обсудили, как в регионе организована работа с твердыми бытовыми отходами.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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