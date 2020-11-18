Новосибирский актер получил престижную награду

Актер новосибирского театра "Красный факел" Андрей Черных стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска".

В этом году фестиваль проводится в 26-й раз. Для сибиряков театральный сезон 2018-2019 годов оказался не столь урожайным на "маски", как прошлые. По одной награде у Новосибирска и Красноярска, где "Золотую маску" получила художник по костюмам Фагиля Сельская (спектакль "Мы, герои" драмтеатра им. А. С. Пушкина).

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драме" лауреатом стал Андрей Черных. Жюри отметило его за роль Бориса Чепурного в спектакле "Дети солнца" режиссера Тимофея Кулябина. Спектакль "Дети солнца" также был номинирован на "Золотую маску" - "Лучшая работа режиссера в драме, спектакль малой формы".

- Высокое экспертное признание - заслуженная награда всему коллективу театра "Красный факел", отмечающего в этом году столетие. Вопреки непростой ситуации коллектив театра много трудится, радуя новосибирскую публику блистательными премьерами, - прокомментировала награждение министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Премьера спектакля "Дети солнца", поставленного главным режиссером "Красного факела" Тимофеем Кулябиным по одноименной пьесе Максима Горького, состоялась в сентябре 2018 года. Зрителям постановка понравилась, билеты на спектакли моментально раскупали.

Андрей Черных окончил Новосибирское театральное училище в 1994 году, в том же году был принят в труппу "Красного факела". Дважды удостоен премии "Парадиз" Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Тем временем

Театр "Красный факел" вновь перенес празднование своего 100-летнего юбилея из-за эпидемиологической ситуации и показы документального спектакля "Мой "Красный факел" - с 5 и 6 декабря на 15 и 16 апреля 2021 года соответственно (билеты действительны с сохранением мест).

- Кроме репертуарных спектаклей на этот период выпали и торжественные мероприятия, приуроченные к столетию театра. На наш юбилей было приглашено много гостей из Новосибирска и других городов - коллег, друзей и бывших работников "Красного факела", в числе которых немало людей старшего поколения. В нынешних обстоятельствах столь масштабная встреча, увы, не представляется возможной, - пояснил руководитель отдела маркетинга театра Артем Ремнев.