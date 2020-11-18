Омичи получат бесплатные препараты для лечения COVID-19 амбулаторно

Тема создания эффективной системы лечения омичей в период пандемии стала ключевой на встрече губернатора Александра Буркова с новым региональным министром Александром Мураховским.

- Что с лекарственным обеспечением пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому? Когда омичи смогут делать это бесплатно? - поинтересовался губернатор.

- Уже сделан расчет потребности в лекарствах для лечения амбулаторных пациентов с таким диагнозом, - сообщил Александр Мураховский. - Общая сумма федеральных средств составляет 72 миллиона рублей. Деньги пришли. Договоры заключены. Первые партии препаратов уже закупаются.

Если поставщики не подведут, бесплатное лечение омичей специалисты смогут начать с 27 ноября. Взаимодействие с крупными аптеками уже выстроено.

- До 20 ноября ждем поставок с запасом от четырех до 40 дней в зависимости от вида медикаментов. По противовирусным препаратам запас составит 20-25 дней, - сообщил министр.