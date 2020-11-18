Омичи получат бесплатные препараты для лечения COVID-19 амбулаторно

Новости

Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады 05:05
Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе 05:04
Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков 05:00
В центре Токио загорелся строящийся небоскреб 04:29
Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения 04:21
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США 03:56
Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске 03:21
В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве 03:00
Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города 02:54
Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка 01:59
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
В Москве от коронавируса скончались восемь тысяч человек 01:36
Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 01:01
Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР 00:45
Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом 17.11.2020
СК начал проверку после пожара в красноярском Уяре, где погибли дети 17.11.2020
Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией 17.11.2020
Названы самые популярные фразы из советского кино 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 04:01
Рубрика: Власть

Омичи получат бесплатные препараты для лечения COVID-19 амбулаторно

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Тема создания эффективной системы лечения омичей в период пандемии стала ключевой на встрече губернатора Александра Буркова с новым региональным министром Александром Мураховским.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

- Что с лекарственным обеспечением пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому? Когда омичи смогут делать это бесплатно? - поинтересовался губернатор.

Фото: Правительство Омской области
Омский губернатор лично проверит работу единого центра госпитализации

- Уже сделан расчет потребности в лекарствах для лечения амбулаторных пациентов с таким диагнозом, - сообщил Александр Мураховский. - Общая сумма федеральных средств составляет 72 миллиона рублей. Деньги пришли. Договоры заключены. Первые партии препаратов уже закупаются.

Если поставщики не подведут, бесплатное лечение омичей специалисты смогут начать с 27 ноября. Взаимодействие с крупными аптеками уже выстроено.

- До 20 ноября ждем поставок с запасом от четырех до 40 дней в зависимости от вида медикаментов. По противовирусным препаратам запас составит 20-25 дней, - сообщил министр.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно