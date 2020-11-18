Омские санатории смогут принимать коронавирусных больных

Новости

МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
Заразившегося COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы 11:00
Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии 10:57
В Крыму спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в декабре 10:55
Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик 10:49
Под Калининградом на въехавшего в толпу водителя завели уголовное дело 10:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 10:43
Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2 10:42
Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена 10:37
Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года 10:19
В Крыму запретили новогодние корпоративы и фуршеты 10:18
Клишас: На длительное пребывание миротворцев в Карабахе нужно согласие СФ 10:07
Глава Приамурья уточнил число пострадавших при взрыве на заводе 10:04
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ 09:59
Психолог: Кофе и мандарины избавят от стресса на удаленке 09:37
В Минтрансе ожидают падение перевозок пассажиров по железной дороге на 44% 09:36
Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году 09:31
Оперштаб: Еще 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 09:08
В Токио до максимального поднимут уровень эпидемиологической опасности 08:58
Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности 08:42
Бразилия и Аргентина добились побед в матчах квалификации ЧМ-2022 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 10:44
Рубрика: Власть

Омские санатории смогут принимать коронавирусных больных

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омскую санаторную базу будут использовать для долечивания и реабилитации пациентов, однако они должны быть готовы и для приема больных. Эту тему обсудили омский губернатор Александр Бурков и новый министр здравоохранения.
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

- На случай ухудшения обстановки необходимо в ускоренном темпе готовить санатории "Коммунальник" и "Мир", - поручил министру глава региона.

Фото: Сергей Мельников
Коечный фонд в омских стационарах вырос в два с лишним раза

На его вопрос: "Как работает скорая?" Александр Мураховский ответил:

- Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия "неотложки" по пневмонии - 99 минут. Из 95 бригад скорой помощи на ходу 76 экипажей. К сожалению, врачи тоже болеют.

По словам министра, количество вызовов выросло в три раза. Поэтому на помощь медикам приходят помощники - волонтеры, студенты, ординаторы, преподаватели медуниверситета. Всего более 900 добровольцев. А также власти, которые выделили 115 автомобилей министерств и ведомств в помощь участковым терапевтам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Мишустин увеличил вознаграждение за использование служебных изобретений
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В России предложили ограничить скорость электросамокатов
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно