Омские санатории смогут принимать коронавирусных больных

Омскую санаторную базу будут использовать для долечивания и реабилитации пациентов, однако они должны быть готовы и для приема больных. Эту тему обсудили омский губернатор Александр Бурков и новый министр здравоохранения.

- На случай ухудшения обстановки необходимо в ускоренном темпе готовить санатории "Коммунальник" и "Мир", - поручил министру глава региона.

На его вопрос: "Как работает скорая?" Александр Мураховский ответил:

- Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия "неотложки" по пневмонии - 99 минут. Из 95 бригад скорой помощи на ходу 76 экипажей. К сожалению, врачи тоже болеют.

По словам министра, количество вызовов выросло в три раза. Поэтому на помощь медикам приходят помощники - волонтеры, студенты, ординаторы, преподаватели медуниверситета. Всего более 900 добровольцев. А также власти, которые выделили 115 автомобилей министерств и ведомств в помощь участковым терапевтам.