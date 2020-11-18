Почему в Сибири становится все больше бездомных собак и кошек

"Жила-была женщина, лет пятидесяти, и была у нее собачка - чуть побольше таксы. Очень они друг друга любили. А две недели назад женщина заболела ковидом и умерла, а собака осталась без хозяйки". Вот лишь одна из историй, которые может рассказать кемеровчанка Валентина Царева. Четвероногих друзей человека, оказавшихся на улице, у нее на руках уже больше тридцати. Но это лишь малая доля животных, о которых заботится Валентина Петровна.

В 1990-е она, торговый работник по образованию, держала свой бизнес - возила в Кемерово товары из Турции. Но с благоустроенной квартирой в новом микрорайоне, машиной, нарядными платьями и украшениями в итоге пришлось расстаться - из-за хвостатых питомцев.

- Первую собаку подобрала в девятнадцать лет, я тогда только-только замуж вышла. Принесла с автостоянки, на которую каждый день таскала большую кастрюлю с едой, - вспоминает Валентина. - "Подшефных" стоянок у меня было несколько. И на каждой - с десяток собак. А дома за животными мне помогала присматривать мама, каждый день приезжавшая ради этого из соседней деревни.

На собак, которых с каждым днем становилось больше, уходили практически все деньги, силы и время. Муж Валентины мирился с ситуацией долго, но однажды поставил условие: "Или ты наконец остановишься, или мы расстаемся". Она не обиделась, мужа вполне можно было понять. Просто сделала выбор в пользу самых несчастных из братьев наших меньших.

Сегодня Валентина на пенсии. В домашнем приюте, расположенном в глубине частного сектора за железнодорожным вокзалом, уже две сотни лохматых постояльцев. В конце прошлого года Валентине в одночасье достались четыре собаки и две кошки. Их покойный хозяин незадолго до смерти сказал соседке: "Только на тебя могу их оставить". Правда, одна собака прожила всего сорок дней - очень по хозяину тосковала.

Увы, далеко не все люди отличаются подобной преданностью. Для слишком многих простая истина "Мы в ответе за тех, кого приручили" - пустой звук. А иначе не находила бы так часто Валентина за своей калиткой животных, ставших бездомными. Щенков Кая и Герду кто-то принес в целлофановом пакете. Чип и Дейл сидели в коробке - какая-то женщина молча выгрузила ее из авто и уехала. Кошку Звездочку выкинули из проходившего мимо трамвая. А старенькую, всю израненную собачку Нику где-то на улице подобрали и принесли соседи. Валентина уговорила их оставить Нику у себя (у нее на подворье уже катастрофически не хватает места), а сама каждый день приходила кормить беднягу. Пока соседи не согласились самостоятельно забирать приготовленную ею для собаки еду.

В этих глазах — надежда на встречу с хозяином. Фото: Александр Сусоев

- Однажды я почувствовала неладное, зашла к ним и вижу: Ника плачет. Пришлось ее в ветклинику на руках нести - машины-то нет, а такси не берет. В клинике сделали операцию: вырезали огромную опухоль, из-за которой у собаки отнялись ноги, - вспоминает Валентина, еле сдерживая слезы.

Кроме 150 собак и 50 кошек, которых пенсионерка содержит, лечит и кормит у себя дома, под ее опекой еще и бездомные животные, обитающие по всей округе. Полтора десятка собак в переулке Ближнем, восемь на улице Сакко, по три в Совхозном переулке и на улице Рабочей, двадцать на Индустриальной, девять на Угловой и две на Якимова. Точного счета она не ведет, тем более что цифры постоянно растут. Этой осенью - не только из-за пандемии, но, очевидно, и из-за того, что вступили в силу изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Теперь закон запрещает отстрел бродячих собак. Однако нынче, как обычно с закрытием садово-огородного сезона, Шариков и Жучек, взятых сторожами на лето, попросту выкидывают на улицу. Частные приюты, существующие на пожертвования, в Кемерове переполнены, а государственных и муниципальных предприятий такого рода в городе нет.

Валентина дачникам своих питомцев принципиально не отдает. Старается пристроить в добрые и надежные руки, насколько это возможно. Недавно вот щенка овчарки увезли в Кировский район. Но порой приезжает на машине вроде бы вполне приличная семья с ребенком, а потом выясняется, что питомец от них "куда-то сбежал".

Каждый день, в любую погоду, убрав в доме за четвероногими инвалидами и малыми щенками, Валентина обходит (или иногда с помощью волонтеров объезжает) округу. Хвостатых бродяг, а то и голодающих в будках на цепи, кормит с шести часов вечера до двух ночи. Ну а после, примерно до пяти утра, ухаживает за кошками.

- Предложения взять животных на передержку даже за большие деньги не принимаю. Сегодня я за деньги собаку возьму, а вдруг завтра мне дети снова принесут щенков со свалки, но для них места не окажется? Считаю, для решения проблемы бездомных животных необходимо их стерилизовать. Девять собачек, обитавших в заброшенном здании бывшей школы на Угловой, мы с девочками стерилизовали, вакцинировали, избавили от паразитов и блох. А сейчас опять занимаемся молодняком, - поясняет Валентина. - Но силы уже кончаются. Честно говоря, мечтаю купить небольшой домик в деревне, построить недорогие вольеры и перевезти туда всех кошек и собак.

Сюжеты и заметки о Царевой и ее питомцах не раз публиковали местные СМИ. Волонтеры создали группу в соцсетях. Каждый пост - крик о помощи. Всегда требуются продукты, мешки для мусора, бытовая химия, перчатки, будки, клетки, игрушки для щенков, теплые одеяла и пледы, цепи, ошейники и прочее. Впереди - зима. А значит, спасти и отогреть Валентине нужно будет очень многих.

Мир не без добрых людей

Сотрудники кемеровского филиала "Российской газеты" откликнулись - закупили и привезли в приют 125 упаковок корма для кошек, более десяти килограммов мясной обрезки, стиральный порошок, моющие средства и другие хозтовары. В свою очередь, партнеры и рекламодатели "РГ" - руководители двух кемеровских проектных и геологоразведочных компаний "НАИР" Александр Геращенко и "Горная геология" Евгений Якушев - выделили по десять тысяч рублей на покупку четырехкомфорочной газовой плиты, трех кубометров дров и 2,9 тонны угля на зиму. А с Ереминского завода натуральных кормов по распоряжению директора Алексея Нечаева доставили на подворье к Валентине сто килограммов сухого корма для собак.

P. S.

В Кемерове может закрыться приют "Верный", где бездомных, больных и искалеченных животных спасают уже восемь лет. У хозяев приюта больше нет средств на содержание четвероногих, не оплачены счета за коммуналку. А это значит, что сразу триста кошек и собак окажутся на улице. Учитывая аналогичное положение практически всех приютов, последствия можно себе представить. Проблема приобрела такие масштабы, что силами одних добровольцев, энтузиастов и благотворителей с ней не справиться. Требуется срочное и заинтересованное участие властей.