Почему в Сибири становится все больше бездомных собак и кошек

Новости

Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады 05:05
Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе 05:04
Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков 05:00
В центре Токио загорелся строящийся небоскреб 04:29
Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения 04:21
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США 03:56
Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске 03:21
В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве 03:00
Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города 02:54
Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка 01:59
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
В Москве от коронавируса скончались восемь тысяч человек 01:36
Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 01:01
Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР 00:45
Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом 17.11.2020
СК начал проверку после пожара в красноярском Уяре, где погибли дети 17.11.2020
Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией 17.11.2020
Названы самые популярные фразы из советского кино 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 04:37
Рубрика: Общество

В приюте у Валентины

Почему в Сибири становится все больше бездомных собак и кошек
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 260(8314)
"Жила-была женщина, лет пятидесяти, и была у нее собачка - чуть побольше таксы. Очень они друг друга любили. А две недели назад женщина заболела ковидом и умерла, а собака осталась без хозяйки". Вот лишь одна из историй, которые может рассказать кемеровчанка Валентина Царева. Четвероногих друзей человека, оказавшихся на улице, у нее на руках уже больше тридцати. Но это лишь малая доля животных, о которых заботится Валентина Петровна.
Валентина Царева: Я мечтаю купить небольшой домик в деревне, построить недорогие вольеры и перевезти туда всех кошек и собак. Фото: Александр Сусоев Валентина Царева: Я мечтаю купить небольшой домик в деревне, построить недорогие вольеры и перевезти туда всех кошек и собак. Фото: Александр Сусоев
Валентина Царева: Я мечтаю купить небольшой домик в деревне, построить недорогие вольеры и перевезти туда всех кошек и собак. Фото: Александр Сусоев

В 1990-е она, торговый работник по образованию, держала свой бизнес - возила в Кемерово товары из Турции. Но с благоустроенной квартирой в новом микрорайоне, машиной, нарядными платьями и украшениями в итоге пришлось расстаться - из-за хвостатых питомцев.

Фото: ntv.ru
Из-за самоизоляции городские животные и птицы остались без подкормки

- Первую собаку подобрала в девятнадцать лет, я тогда только-только замуж вышла. Принесла с автостоянки, на которую каждый день таскала большую кастрюлю с едой, - вспоминает Валентина. - "Подшефных" стоянок у меня было несколько. И на каждой - с десяток собак. А дома за животными мне помогала присматривать мама, каждый день приезжавшая ради этого из соседней деревни.

На собак, которых с каждым днем становилось больше, уходили практически все деньги, силы и время. Муж Валентины мирился с ситуацией долго, но однажды поставил условие: "Или ты наконец остановишься, или мы расстаемся". Она не обиделась, мужа вполне можно было понять. Просто сделала выбор в пользу самых несчастных из братьев наших меньших.

Сегодня Валентина на пенсии. В домашнем приюте, расположенном в глубине частного сектора за железнодорожным вокзалом, уже две сотни лохматых постояльцев. В конце прошлого года Валентине в одночасье достались четыре собаки и две кошки. Их покойный хозяин незадолго до смерти сказал соседке: "Только на тебя могу их оставить". Правда, одна собака прожила всего сорок дней - очень по хозяину тосковала.

Увы, далеко не все люди отличаются подобной преданностью. Для слишком многих простая истина "Мы в ответе за тех, кого приручили" - пустой звук. А иначе не находила бы так часто Валентина за своей калиткой животных, ставших бездомными. Щенков Кая и Герду кто-то принес в целлофановом пакете. Чип и Дейл сидели в коробке - какая-то женщина молча выгрузила ее из авто и уехала. Кошку Звездочку выкинули из проходившего мимо трамвая. А старенькую, всю израненную собачку Нику где-то на улице подобрали и принесли соседи. Валентина уговорила их оставить Нику у себя (у нее на подворье уже катастрофически не хватает места), а сама каждый день приходила кормить беднягу. Пока соседи не согласились самостоятельно забирать приготовленную ею для собаки еду.

В этих глазах — надежда на встречу с хозяином. Фото: Александр Сусоев

- Однажды я почувствовала неладное, зашла к ним и вижу: Ника плачет. Пришлось ее в ветклинику на руках нести - машины-то нет, а такси не берет. В клинике сделали операцию: вырезали огромную опухоль, из-за которой у собаки отнялись ноги, - вспоминает Валентина, еле сдерживая слезы.

Кроме 150 собак и 50 кошек, которых пенсионерка содержит, лечит и кормит у себя дома, под ее опекой еще и бездомные животные, обитающие по всей округе. Полтора десятка собак в переулке Ближнем, восемь на улице Сакко, по три в Совхозном переулке и на улице Рабочей, двадцать на Индустриальной, девять на Угловой и две на Якимова. Точного счета она не ведет, тем более что цифры постоянно растут. Этой осенью - не только из-за пандемии, но, очевидно, и из-за того, что вступили в силу изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Теперь закон запрещает отстрел бродячих собак. Однако нынче, как обычно с закрытием садово-огородного сезона, Шариков и Жучек, взятых сторожами на лето, попросту выкидывают на улицу. Частные приюты, существующие на пожертвования, в Кемерове переполнены, а государственных и муниципальных предприятий такого рода в городе нет.

Валентина дачникам своих питомцев принципиально не отдает. Старается пристроить в добрые и надежные руки, насколько это возможно. Недавно вот щенка овчарки увезли в Кировский район. Но порой приезжает на машине вроде бы вполне приличная семья с ребенком, а потом выясняется, что питомец от них "куда-то сбежал".

Фото: iStock
В Калуге бродячие собаки спасли девушку от насильника

Каждый день, в любую погоду, убрав в доме за четвероногими инвалидами и малыми щенками, Валентина обходит (или иногда с помощью волонтеров объезжает) округу. Хвостатых бродяг, а то и голодающих в будках на цепи, кормит с шести часов вечера до двух ночи. Ну а после, примерно до пяти утра, ухаживает за кошками.

- Предложения взять животных на передержку даже за большие деньги не принимаю. Сегодня я за деньги собаку возьму, а вдруг завтра мне дети снова принесут щенков со свалки, но для них места не окажется? Считаю, для решения проблемы бездомных животных необходимо их стерилизовать. Девять собачек, обитавших в заброшенном здании бывшей школы на Угловой, мы с девочками стерилизовали, вакцинировали, избавили от паразитов и блох. А сейчас опять занимаемся молодняком, - поясняет Валентина. - Но силы уже кончаются. Честно говоря, мечтаю купить небольшой домик в деревне, построить недорогие вольеры и перевезти туда всех кошек и собак.

Сюжеты и заметки о Царевой и ее питомцах не раз публиковали местные СМИ. Волонтеры создали группу в соцсетях. Каждый пост - крик о помощи. Всегда требуются продукты, мешки для мусора, бытовая химия, перчатки, будки, клетки, игрушки для щенков, теплые одеяла и пледы, цепи, ошейники и прочее. Впереди - зима. А значит, спасти и отогреть Валентине нужно будет очень многих.

Мир не без добрых людей

Сотрудники кемеровского филиала "Российской газеты" откликнулись - закупили и привезли в приют 125 упаковок корма для кошек, более десяти килограммов мясной обрезки, стиральный порошок, моющие средства и другие хозтовары. В свою очередь, партнеры и рекламодатели "РГ" - руководители двух кемеровских проектных и геологоразведочных компаний "НАИР" Александр Геращенко и "Горная геология" Евгений Якушев - выделили по десять тысяч рублей на покупку четырехкомфорочной газовой плиты, трех кубометров дров и 2,9 тонны угля на зиму. А с Ереминского завода натуральных кормов по распоряжению директора Алексея Нечаева доставили на подворье к Валентине сто килограммов сухого корма для собак.

P. S.

В Кемерове может закрыться приют "Верный", где бездомных, больных и искалеченных животных спасают уже восемь лет. У хозяев приюта больше нет средств на содержание четвероногих, не оплачены счета за коммуналку. А это значит, что сразу триста кошек и собак окажутся на улице. Учитывая аналогичное положение практически всех приютов, последствия можно себе представить. Проблема приобрела такие масштабы, что силами одних добровольцев, энтузиастов и благотворителей с ней не справиться. Требуется срочное и заинтересованное участие властей.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе