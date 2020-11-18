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Рубрика: Общество

Штрихи от Руслана

"РГ" открывает выставку рисунков доктора, работавшего с коронавирусом
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
В Кемерове открывается первая публичная выставка художественных работ хирурга Руслана Меллина, сделанных им во время дежурств в "красной зоне". Выставку, посвященную 30-летию "РГ", инициировал ее филиал в Кузбассе. "Моя "больная" реальность" - так называется серия работ, выполненных тушью на альбомных листах.
На одном из рисунков изображен врач в защитном костюме. Он стоит у окна, за которым живет своей жизнью город. Фото: Пресс-служба Кузбасской клинической больницы им. С. Беляева На одном из рисунков изображен врач в защитном костюме. Он стоит у окна, за которым живет своей жизнью город. Фото: Пресс-служба Кузбасской клинической больницы им. С. Беляева
На одном из рисунков изображен врач в защитном костюме. Он стоит у окна, за которым живет своей жизнью город. Фото: Пресс-служба Кузбасской клинической больницы им. С. Беляева

Челюстно-лицевой хирург, окончивший в свое время художественную школу, успел запечатлеть три десятка эпизодов из жизни инфекционного госпиталя. Весной клинику развернули на базе перинатального центра Кузбасской клинической больницы имени С. Беляева. Койки для спасения зараженных коронавирусом поставили там, где еще вчера были родильные залы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Свою первую вахту (она началась 1 сентября) Руслан отработал в приемном отделении. Портреты пациентов и коллег писал в часы отдыха. Останавливая мгновения тяжелых смен, фиксируя мельчайшие детали, схватывая нюансы состояния и настроения людей, оказавшихся в экстремальных обстоятельствах. "День, еще один... третий... четвертый...десятый... 6 на 12... элементарная математика ковидария. Числа значения не имеют, только график... Это история, для которой не хватит слов, а я хотел "заякорить" этот новый этап моей жизни", - слова доктора, которые размещены на афише.

Вернувшись в первый раз из "красной зоны", Руслан был уверен: все, тема для него закрыта. Нет, работать в ковидарий снова он пойдет обязательно. Пойдет столько раз, сколько потребуется. Но зарисовок "с натуры" делать там больше не будет. Однако заступив на второе дежурство, теперь уже в реанимационное отделение, Меллин продолжил госпитальную серию.

Сейчас общее количество рисунков доктора уже перевалило за сорок. Эта по сути мистическая работа, пронизанная болью и безысходностью, не оставляет иллюзий. Война с опасной инфекцией потребует еще очень и очень много сил. По официальным данным, с начала пандемии в Кузбассе выявлено более 18,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. 325 заболевших скончались. В стационарах, обсерваторах и на дому лечатся свыше 9,8 тысячи человек.

Выставка рисунков Руслана Меллина будет работать в Кузбасской государственной научной библиотеке имени В. Федорова с 19 ноября по 19 декабря, а потом отправится по библиотекам городов Кузбасса. На открытие приглашены коллеги доктора, работавшие вместе с ним в "красной зоне". Мы посвятили выставку людям, которые, находясь на переднем крае, преодолевая трудности, сохраняют лучшие человеческие и профессиональные качества. И еще мы посвятили ее творчеству - как опоре, средству адаптации и спасения человека в наше непростое время.

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