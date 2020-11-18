Сибиряк ограбил женщину, с которой познакомился в интернете

В Новосибирске полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, мужчина наведался к даме, с которой недавно познакомился в Сети, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал 20 тысяч рублей. Визит малознакомого гостя был поздним, он позвонил в дверь своей избранницы 11 ноября около двух часов ночи. Однако романтики не случилось: угрожая расправой, мужчина завладел деньгами хозяйки квартиры и скрылся.

Женщина позвонила в полицию, но сообщить хоть сколько-нибудь важную информацию о нападавшем не смогла, сославшись на недавнее знакомство через интернет. Тем не менее стражам порядка удалось в короткие сроки выйти на след подозреваемого, при поддержке бойцов ОМОН он был задержан в Дзержинском районе Новосибирска, где отсиживался в квартире родственницы.

Выяснилось, что предполагаемый разбойник уже находится под подпиской о невыезде за аналогичный "налет" в Заельцовском районе. В полиции возбудили уголовное дело и теперь проверяют возможную причастность обвиняемого к совершению других преступлений.