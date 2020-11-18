Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале

Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями, говорится в отчете Лимнологического института Сибирского отделения РАН специалисты которого проводили исследования.

- Для оценки состояния по данному критерию нами было обследовано 32 района и отобрано 270 проб в диапазоне глубин от уреза воды до 6-7 метров. К сожалению, результаты проведенных анализов неутешительны. Несмотря на крайне высокий уровень воды в озере, который ранее обычно сглаживал подобные негативные явления, в сентябре 2020 года в большинстве обследованных мест вновь зарегистрировано обильное цветение нитчаток, - отмечается в отчете.

Проблема распространения чужеродных водорослей, прежде всего спирогиры, усугубилась даже в прибрежной зоне Большого Ушканьего острова, ранее считавшегося эталонным Байкалом. А напротив поселка Заречного в этом году зафиксировано рекордное за все время исследований скопление перегнивших спирогир поколения нынешнего года, что говорит о продолжающемся стремительно распространении вредоносных водорослей.

- Никаких улучшений в экологическом состоянии прибрежной полосы по данному критерию не зарегистрировано. Наоборот, по некоторым признакам, процессы деградации прогрессируют и усугубляются, - констатируют ученые.

Одним из наиболее чистых специалисты Лимнологического института по итогам экспедиции назвали восточное побережье на севере озера в Бурятии, от поселка Давша до реки Томпуды. Там не обнаружено массовых зарослей, что связывается с низкой антропогенной нагрузкой на этой малонаселенной территории/

Согласно выводам специалистов, активное загрязнение Байкала нитчатыми водорослями началось в 2010 году и связано с ростом антропогенного воздействия на прибрежную территорию водоема.