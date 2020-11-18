Новости

В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова 12:53
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 12:49
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного 12:36
Фильм "Янка Купала" признан "Событие кинематографического года" 12:34
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток 12:32
В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта 12:29
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе 12:29
В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды 12:25
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России 12:24
Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности 12:13
В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем 12:06
Shazam назвал сто самых популярных песен 11:58
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина 11:46
Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео 11:42
В Германии вспомнили о проекте единого экономического пространства 11:39
В Петербурге решили запретить продажу "веселящего газа" детям 11:38
Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале 11:35
В Москве зарегистрировано 4174 новых случая COVID-19 11:31
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку 2020 года 11:31
В Москве стало проще сдать плазму с антителами к COVID-19 11:30
Российские ученые раскрыли подробности мутаций коронавируса 11:30
МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 11:35
Рубрика: Общество

Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале

Текст: Дмитрий Мальков

Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями, говорится в отчете Лимнологического института Сибирского отделения РАН специалисты которого проводили исследования.

Фото: GettyImages
Экологии Волги, Байкала и Телецкого озера уделят особое внимание

- Для оценки состояния по данному критерию нами было обследовано 32 района и отобрано 270 проб в диапазоне глубин от уреза воды до 6-7 метров. К сожалению, результаты проведенных анализов неутешительны. Несмотря на крайне высокий уровень воды в озере, который ранее обычно сглаживал подобные негативные явления, в сентябре 2020 года в большинстве обследованных мест вновь зарегистрировано обильное цветение нитчаток, - отмечается в отчете.

Проблема распространения чужеродных водорослей, прежде всего спирогиры, усугубилась даже в прибрежной зоне Большого Ушканьего острова, ранее считавшегося эталонным Байкалом. А напротив поселка Заречного в этом году зафиксировано рекордное за все время исследований скопление перегнивших спирогир поколения нынешнего года, что говорит о продолжающемся стремительно распространении вредоносных водорослей.

- Никаких улучшений в экологическом состоянии прибрежной полосы по данному критерию не зарегистрировано. Наоборот, по некоторым признакам, процессы деградации прогрессируют и усугубляются, - констатируют ученые.

Одним из наиболее чистых специалисты Лимнологического института по итогам экспедиции назвали восточное побережье на севере озера в Бурятии, от поселка Давша до реки Томпуды. Там не обнаружено массовых зарослей, что связывается с низкой антропогенной нагрузкой на этой малонаселенной территории/

Согласно выводам специалистов, активное загрязнение Байкала нитчатыми водорослями началось в 2010 году и связано с ростом антропогенного воздействия на прибрежную территорию водоема.

Уровень воды в Байкале опустился до безопасных отметок
В регионах Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область ДФО Бурятия Экология Байкала

Главное сегодня

Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик