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18.11.2020 11:40
Рубрика: Общество

Умер основатель хакасского нацтеатра кукол Людвиг Устинов

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Министерство культуры Республики Хакасия Фото: Министерство культуры Республики Хакасия
Фото: Министерство культуры Республики Хакасия

Ушел из жизни известный российский кукольный режиссер Людвиг Устинов, стоявший у истоков Хакасского национального театра кукол "Сказка".

Людвиг Григорьевич скончался 17 ноября на 85-ом году жизни, сообщает пресс-служба культурного учреждения. За время своей творческой деятельности Устинов поставил свыше 250-ти спектаклей, написал около 30 пьес, был инициатором проведения фестивалей кукольников Сибири и Дальнего Востока.

Хакасский театр кукол "Сказка" был создан в 1979 году. С именем Людвига Устинова связанны большие творческие достижения коллектива - в 1980 году спектакль "Дороже золота" по пьесе Л. Фельбаха был награжден дипломом фестиваля драматургии ГДР, а в 1984 театр стал лауреатом Международного фестиваля болгарской драматургии.

В последствии Устинов возглавлял иркутского театра кукол "Аистенок" и Алтайского театра кукол "Сказка". В последние годы работал в Хакасии.

Заслуги режиссера были отмечены региональными властями - ему было присуждено звание Заслуженный деятель искусств Хакасии и России. Он был членом Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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