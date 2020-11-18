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18.11.2020 04:58
Рубрика: Общество

Многодетных стало больше

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 260(8314)
В Алтайском крае число многодетных семей выросло до 30,5 тысячи. За последние два года семей с тремя и более детьми в регионе стало почти на три тысячи больше.

Как отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края, 30 445 многодетных семей сейчас воспитывают 101 823 ребенка.

Фото: Gettyimages
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Больше всего в крае семей с тремя детьми - свыше 23,2 тысячи. В 6 518 семьях подрастают по четыре-пять ребятишек, в 635 - шесть-восемь. А в 51 семье воспитывают девять и более детей.

- В Алтайском крае действует целый комплекс мер поддержки многодетных, - отметили в ведомстве. - Семьям с детьми органы социальной защиты предоставляют 27 видов пособий и компенсаций, из них многодетным - одиннадцать видов.

Так, за десять месяцев 2020 года только по нацпроекту "Демография" на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в регионе направили более 1,7 миллиарда рублей. В этом году сумма выплаты составляет 10,2 тысячи рублей в месяц. Ее семьи получают до достижения ребенком трех лет.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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