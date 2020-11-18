В Алтайском крае число многодетных семей выросло до 30,5 тысячи. За последние два года семей с тремя и более детьми в регионе стало почти на три тысячи больше.

Как отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края, 30 445 многодетных семей сейчас воспитывают 101 823 ребенка.

Больше всего в крае семей с тремя детьми - свыше 23,2 тысячи. В 6 518 семьях подрастают по четыре-пять ребятишек, в 635 - шесть-восемь. А в 51 семье воспитывают девять и более детей.

- В Алтайском крае действует целый комплекс мер поддержки многодетных, - отметили в ведомстве. - Семьям с детьми органы социальной защиты предоставляют 27 видов пособий и компенсаций, из них многодетным - одиннадцать видов.

Так, за десять месяцев 2020 года только по нацпроекту "Демография" на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в регионе направили более 1,7 миллиарда рублей. В этом году сумма выплаты составляет 10,2 тысячи рублей в месяц. Ее семьи получают до достижения ребенком трех лет.