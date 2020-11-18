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18.11.2020 09:52
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили подростка, плеснувшего кислотой в полицейского

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты подростка, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. Как рассказали в региональной прокуратуре, подсудимый в марте этого года плеснул в лицо полицейскому кислотой.

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Весной этого года в правоохранительные органы поступила информация об исчезновении 17-летнего омича. Один из полицейских нашел парня в подъезде дома на улице Завертяева. Однако сбежавший подросток, испугавшись задержания, достал пластиковую бутылку с уксусной кислотой и брызнул в сотрудника МВД.

Медики, осмотрев пострадавшего представителя власти, диагностировали химические ожоги лица, что классифицируется как причинение вреда здоровью средней тяжести. Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.

Адвокат обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет, обжаловал приговор. Однако в областном суде жалобу оставили без удовлетворения, утвердив принятое ранее решение.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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