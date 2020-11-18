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18.11.2020 23:07
Рубрика: Происшествия

Жесткая подушка

Жену мэра Томска допросили как свидетеля
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8315)
Жену мэра Томска Галину Кляйн пригласили на допрос с интересной формулировкой - "для дачи показаний по факту противодействия следственной группе при обысках".

Напомним, ее супруг Иван Кляйн стал фигурантом скандального уголовного дела. Его подозревают по самой "чиновничьей" уголовной статье - превышении полномочий.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По одним сведениям, Галина Кляйн перед обыском в их доме выбросила из окна подушку, в которой хранились разные банковские карты на 1,3 миллиарда рублей. По сведениям из других источников, женщина во время обыска попыталась передать одному из своих подчиненных эту подушку, в которой сотрудники ФСБ нашли российские и зарубежные банковские карты на очень впечатляющую сумму.

Напомним, что мэр Томска Иван Кляйн был 13 ноября эффектно - во время утреннего совещания - задержан сотрудниками ФСБ. Кляйн - главный акционер фирмы "Томское пиво". А руководит компанией его жена - Галина Кляйн. Акционеры - в основном родственники градоначальника. Руководит предприятием Галина Кляйн очень успешно. По мнению мужа, женщина стала меценатом года.

Суд арестовал Кляйна на два месяца и отстранил от должности мэра Томска на время расследования уголовного дела. Глава области Сергей Жвачкин спустя несколько часов после задержания заявил, что местные власти не будут вмешиваться в расследование.

Кляйн руководил городом с 2013 года. Местная пресса писала, что покровительство мэра "Томскому пиву" никогда и не скрывалось.

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