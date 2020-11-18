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18.11.2020 13:07
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье мощный снегопад парализовал движение на дорогах

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Роман Кияшко/РГ Фото: Роман Кияшко/РГ
Фото: Роман Кияшко/РГ

На Ставропольский край обрушился сильнейший снегопад. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть дорог в регионе, сообщили "РГ" в Госавтоинспекции региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Временно ограниченно движение сразу в двух муниципальных образованиях - Ипатовском городском округе и Арзгирском районе. Именно там выпало наибольшее количество осадков, а также дует сильный боковой ветер.

В ГИБДД приняли решение временно перекрыть дорогу Элиста - примыкание к автодороге Дивное - Рагули - Арзгир. Объехать этот участок можно через село Дивное.

В Ипатовском городском округе пока проехать нельзя по трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке от поворота на село Октябрьское и до города Ипатово. Миновать перекрытую дорогу можно через село и город.

Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС, работает снегоуборочная техника.

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В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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