На Ставрополье мощный снегопад парализовал движение на дорогах

На Ставропольский край обрушился сильнейший снегопад. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть дорог в регионе, сообщили "РГ" в Госавтоинспекции региона.

Временно ограниченно движение сразу в двух муниципальных образованиях - Ипатовском городском округе и Арзгирском районе. Именно там выпало наибольшее количество осадков, а также дует сильный боковой ветер.

В ГИБДД приняли решение временно перекрыть дорогу Элиста - примыкание к автодороге Дивное - Рагули - Арзгир. Объехать этот участок можно через село Дивное.

В Ипатовском городском округе пока проехать нельзя по трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке от поворота на село Октябрьское и до города Ипатово. Миновать перекрытую дорогу можно через село и город.

Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС, работает снегоуборочная техника.