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18.11.2020 05:56
Рубрика: Происшествия

Антирекламная акция

В Дагестане избавляются от вывесок на иностранных языках
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 260(8314)
В Дагестане начали бороться с неприглядной рекламой и вывесками. По мнению предпринимателей, акция напоминает кампанейщину, и от этого страдает бизнес.

Все началось после заседания совета при главе Дагестана по развитию градостроительства и архитектуры. Здесь обсуждали архитектурный облик городов, в частности, вид фасадов зданий и размещение рекламы. Глава республики Сергей Меликов подверг критике строительный хаос и навязчивую рекламу в городах. Особенно досталось Махачкале.

- После прибытия в столицу Дагестана больше никуда ехать не хочется. Все прелести Дербента, Сулакский каньон, другие достопримечательности отходят на второй план, - сказал Меликов.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
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Цитаты из речи руководителя региона разлетелись по соцсетям. К ним многие блогеры добавили видео 2015 года, на котором, будучи в тот период полпредом президента в СКФО, Сергей Меликов на совещании, посвященном подготовке к юбилею города выказал недовольство вывесками кафе и магазинов на иностранных языках и предложил заменить их новыми - с местным колоритом.

Чиновники отреагировали моментально. По Махачкале прошло несколько рейдов, в ходе которых убирали рекламные баннеры и демонтировали конструкции. Особенно досталось англоязычной рекламе. В частности, под покровом ночи сотрудники городской администрации сорвали рекламные плакаты возле магазина обуви известного иностранного бренда.

"Нас даже не поставили в известность, содрали рекламные плакаты, вследствие чего были повреждены световые короба", - говорится в публикации на странице магазина в соцсети.

В управлении торговли, предпринимательства и рекламы мэрии Махачкалы заявили, что все было сделано в рамках закона, а владельцу коммерческого объекта еще летом выдавалось предписание о демонтаже незаконно установленных информационных конструкции на фасаде здания. В течение месяца со дня выдачи предписания хозяин магазина обязан был устранить все нарушения и восстановить фасад в том виде, в котором тот был до установки конструкции?.

Фото: iStock
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"Так как этого не произошло, сотрудники мэрии провели демонтаж исключительно рекламной информации со световых коробов. Управление не несет ответственности за состояние и сохранность рекламных конструкций при их демонтаже и перемещении", - заявили в мэрии.

В пресс-службе дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы рассказали "РГ", что федеральный закон "О рекламе" разрешает надписи на иностранном языке при условии, что нет искажения информации и сделан перевод на русский язык, так как знание иностранного языка не является обязательным для российских граждан. Нарушение законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех с половиной тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех до 20 тысяч, на юридическое лицо - от 100 до 500 тысяч рублей.

Мнения

Саид Ниналалов, писатель:

- Вывеска - это часть маркетинга, предприниматель желает привлечь клиентов. В последнее время в Дагестан приезжает все больше туристов из разных стран. Я бы предложил использовать в рекламе элементы дагестанского стиля, это придаст национальный колорит, а ведь именно это привлекает туристов.

Расул Гаджиев, предприниматель:

- Пока глава республики не высказался о строительном хаосе и состоянии рекламы, ни один чиновник не пришел к нам в магазин и не поинтересовался вывесками. Какая им разница, на каком языке написано, тем более в городе все больше иностранных туристов. Я работаю законно, вовремя плачу налоги и хочу лояльного отношения со стороны городских властей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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