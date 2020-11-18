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18.11.2020 20:31
Рубрика: Власть

Врио главы Белгородской области курировал политику на Ставрополье

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Новый исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, которого ранее Владимир Путин своим указом назначил на эту должность, на прежнем месте работы заместителя председателя правительства Ставропольского края курировал политическую деятельность в регионе.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Как сообщается на сайте губернатора Ставрополья, Вячеслав Гладков более 16 лет посвятил службе в администрации города Заречного Пензенской области. До назначения на должность вице-премьера края работал заместителем губернатора - председателя правительства города Севастополя. С 19 июня 2018 года он на Ставрополье.

Как говорит ставропольский политолог Никита Пешков, в крае Гладков курировал политическое пространство.

- Теперь уже врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков у нас в регионе отвечал за политический и медийный фон того, что происходит в крае.

В свою очередь политический консультант Дмитрий Фетисов говорит, что еще с работы в Севастополе чиновник высшего звена власти показал себя как человек, который "хорошо разобрался в проблемах региона"

- Главная работа Гладкова в последние годы - заместитель по политике. И оценивать нужно именно ее. Губернаторские выборы и другие подобные кампании провел без нареканий, - говорит эксперт.

Он также добавил, что новый глава Белгородской области понимает ментальность местных элит и жителей ЦФО.

- Самое главное, Гладков отвечает на главный запрос к главе этого региона. Он умеет находить взаимопонимание с местными элитами, находить к ним подход, - добавил Фетисов.

Справка "РГ"

Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Пензенской области. У него три высших образования, полученных в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов ("экономист"), Пензенском государственном университете ("муниципальное управлени") и Российской академии народного хозяйства и государственной службы ("магистр менеджмента"). Начал трудовую карьеру экономистом ОАО "Пензенского управления строительства", после чего перешел в госструктуры.

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